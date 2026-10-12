首尔KOSPI下跌3.65%——《韩国先驱报》

10月12日，首尔基准股指KOSPI下跌241.69点，跌幅为3.65%，至6384.24点。受科技股大规模抛售、通胀担忧和高油价影响，该指数连续第四个交易日下跌，《韩国先驱报》报道。

投资者抛售

KOSPI开盘下跌0.07%后，在全天继续走低。成交量为3.13亿股，成交额为21.33万亿韩元，约合160亿美元。下跌股票数量达到717只，而上涨股票为166只。

外国投资者净卖出价值2.02万亿韩元的股票，机构投资者净卖出1106.5亿韩元。与此同时，个人投资者净买入价值1.47万亿韩元的证券。

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科技股下跌

Hana Securities分析师林承美将KOSPI的下跌与面向半导体的交易所交易基金再平衡有关，同时也与市场担忧三星电子和SK海力士可能已完成回购自身股票有关。

三星电子股价下跌4.39%，至250,500韩元；SK海力士下跌4.52%，至160万韩元。韩华航空航天跌3.25%，现代汽车跌1.39%。与此同时，航运公司HMM上涨4.81%，烟草制品生产商KT&G上涨1.58%。

在胡塞武装再次袭击沙特阿拉伯主要机场后，中东紧张局势加剧，油价随之上涨。分析师认为，更广泛的地区冲突可能扰乱能源供应、加大通胀压力，并使美国联邦储备系统抑制通胀的努力更加复杂。韩元兑美元汇率从上一交易日收盘时的1342.8韩元升至1335.1韩元。

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