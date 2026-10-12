KOSPI в Сеуле упал на 3,65% — Korea Herald

В Сеуле 12 октября базовый фондовый индекс KOSPI снизился на 241,69 пункта, или на 3,65%, до 6384,24 пункта. Падение стало четвертым подряд для индекса на фоне масштабной распродажи технологических акций, инфляционных опасений и высоких цен на нефть, сообщает Korea Herald.

Продажи инвесторов

После открытия торгов со снижением на 0,07% KOSPI продолжил падать в течение дня. Объем торгов составил 313 млн акций на сумму 21,33 трлн вон, или около 16 млрд долларов. Число подешевевших акций достигло 717, тогда как 166 выросли в цене.

Иностранные инвесторы продали акции на чистую сумму 2,02 трлн вон, институциональные инвесторы — на 110,65 млрд вон. В то же время частные инвесторы приобрели ценные бумаги на чистую сумму 1,47 трлн вон.

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Падение технологических акций

Аналитик Hana Securities Лим Сын Ми связала снижение KOSPI с ребалансировкой биржевых фондов, ориентированных на полупроводники, а также с опасениями, что Samsung Electronics и SK hynix могли завершить выкуп собственных акций.

Акции Samsung Electronics упали на 4,39% — до 250 500 вон, а SK hynix — на 4,52%, до 1,6 млн вон. Hanwha Aerospace потеряла 3,25%, Hyundai Motor — 1,39%. В то же время судоходная компания HMM прибавила 4,81%, а производитель табачных изделий KT&G вырос на 1,58%.

Цены на нефть повышались на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после новых атак хуситов на главный аэропорт Саудовской Аравии. По мнению аналитиков, более широкий региональный конфликт может нарушить поставки энергоносителей, усилить инфляционное давление и осложнить усилия Федеральной резервной системы США по сдерживанию инфляции. Южнокорейская вона укрепилась до 1335,1 воны за доллар США против 1342,8 воны по итогам предыдущей торговой сессии.

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