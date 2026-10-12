В Польше Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) оштрафовало Bank Pocztowy, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski и Plus Bank на общую сумму 150 млн злотых. Как сообщает RMF24, регулятор поставил под сомнение положения договоров, позволявшие банкам в одностороннем порядке менять условия соглашений, повышать или вводить комиссии и сборы.

Каких услуг касаются претензии

Спорные положения применялись, в частности, в договорах на ведение банковских счетов, использование платежных и кредитных карт, а также в договорах займов и кредитов, включая ипотечные.

Каждый из четырех банков получил по два штрафа: один — за положения об изменении условий договора, другой — за правила, касающиеся комиссий и сборов.

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Повышение до 200%

UOKiK привело пример одного из оспариваемых положений, которое позволяло повысить комиссии и сборы до 200%. Это могло происходить, в частности, после роста инфляции на 0,30 процентного пункта или средней заработной платы на 1%.

По мнению регулятора, такие незначительные изменения показателей не являются достаточным основанием для одностороннего изменения договора с потребителем. В UOKiK отметили, что этот механизм позволял банку повышать платежи почти каждый месяц. Решения регулятора не являются окончательными, банки могут обжаловать их в суде.

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