W Polsce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Bank Pocztowy, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski i Plus Bank kary w łącznej wysokości 150 mln zł. Jak informuje RMF24, regulator zakwestionował postanowienia umów, które pozwalały bankom jednostronnie zmieniać warunki umów oraz podwyższać lub wprowadzać prowizje i opłaty.

Jakich usług dotyczą zastrzeżenia

Kwestionowane postanowienia stosowano między innymi w umowach o prowadzenie rachunków bankowych, korzystanie z kart płatniczych i kredytowych, a także w umowach pożyczek i kredytów, w tym hipotecznych.

Każdy z czterech banków otrzymał po dwie kary: jedną za postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy, a drugą za zasady dotyczące prowizji i opłat.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podwyżki do 200%

UOKiK podał przykład jednego z zakwestionowanych postanowień, które umożliwiało podwyższenie prowizji i opłat do 200%. Mogło to następować między innymi po wzroście inflacji o 0,30 punktu procentowego lub średniego wynagrodzenia o 1%.

Zdaniem regulatora tak niewielkie zmiany wskaźników nie są wystarczającą podstawą do jednostronnej zmiany umowy z konsumentem. UOKiK wskazał, że mechanizm ten pozwalał bankowi podnosić opłaty niemal co miesiąc. Decyzje regulatora nie są ostateczne, a banki mogą odwołać się do sądu.

Czytaj nas na