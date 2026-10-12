У Польщі чотири банки оштрафували на 150 млн злотих — RMF24

У Польщі Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) оштрафувало Bank Pocztowy, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski та Plus Bank на загальну суму 150 млн злотих. Як повідомляє RMF24, регулятор поставив під сумнів положення договорів, які дозволяли банкам в односторонньому порядку змінювати умови угод, підвищувати або запроваджувати комісії та збори.

Яких послуг стосуються претензії

Спірні положення застосовувалися, зокрема, у договорах на ведення банківських рахунків, використання платіжних і кредитних карток, а також у договорах позик та кредитів, включно з іпотечними.

Кожен із чотирьох банків отримав по два штрафи: один — за положення про зміну умов договору, інший — за правила щодо комісій і зборів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підвищення до 200%

UOKiK навело приклад одного з оскаржених положень, яке давало змогу підвищити комісії та збори до 200%. Це могло відбуватися, зокрема, після зростання інфляції на 0,30 відсоткового пункту або середньої заробітної плати на 1%.

На думку регулятора, такі незначні зміни показників не є достатньою підставою для односторонньої зміни договору зі споживачем. В UOKiK зазначили, що цей механізм дозволяв банку підвищувати платежі майже щомісяця. Рішення регулятора не є остаточними, банки можуть оскаржити їх у суді.

Читай нас у