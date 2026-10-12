Податкова Кенії недоотримала 58,2 млрд шилінгів за квартал — Nation Kenya

Податкове управління Кенії (KRA) у першому кварталі 2026/27 фінансового року зафіксувало дефіцит звичайних доходів у 58,2 млрд кенійських шилінгів. Водночас надходження за три місяці до кінця вересня зросли порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Надходження нижчі за план

Звичайні доходи, до яких належать податкові та неподаткові надходження, становили 655,8 млрд шилінгів — на 14,4% більше, ніж 573,5 млрд шилінгів за відповідний період 2025 року, повідомляє Nation Kenya з посиланням на дані Національного казначейства країни.

Загалом до кінця вересня надходження були на 40,4 млрд шилінгів нижчими за план. За даними казначейства, дефіцит звичайних доходів у 58,2 млрд шилінгів частково нівелювали надходження за статтею appropriations in aid, які перевищили цільовий показник на 17,8 млрд шилінгів.

Найбільше відставання зафіксували в надходженнях від податку на доходи: вони становили 297,9 млрд шилінгів за плану в 323,3 млрд, тобто були меншими на 25,4 млрд. Надходження від акцизного податку також виявилися нижчими за ціль на 16,3 млрд шилінгів. З усіх основних видів податків лише мито на імпорт не відстало від плану.

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Зростання видатків і дефіциту

До кінця вересня державні видатки перевищили запланований рівень на 116,9 млрд шилінгів. Поточні видатки були більшими за план на 59,3 млрд, видатки на розвиток — на 34,7 млрд, а трансферти частки доходів урядам округів — на 22,9 млрд шилінгів.

Бюджетний дефіцит разом із грантами за перші три місяці фінансового року сягнув 329,1 млрд шилінгів, або 1,6% ВВП. Це перевищило заплановані 174,8 млрд шилінгів, або 0,8% ВВП.

Національне казначейство серед фіскальних ризиків називає скорочення доходної бази, державний борг і зростання потреб у видатках. Частка внутрішніх доходів у ВВП, за його оцінкою, знизилася з 18,1% у 2013/14 фінансовому році до прогнозованих 13,9% у 2026/27 році. Уряд розраховує нарощувати надходження через спрощення податкового законодавства, перегляд податкових пільг та збільшення неподаткових доходів від державних послуг.

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