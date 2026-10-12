肯尼亚税务局（KRA）在2026/27财年第一季度录得582亿肯尼亚先令的常规收入缺口。同时，截至9月底的三个月收入较上年同期增长。

收入低于计划

包括税收和非税收入在内的常规收入为6558亿先令，较2025年同期的5735亿先令增长14.4%，Nation Kenya报道，并援引该国国家财政部的数据。

总体而言，截至9月底，收入比计划少404亿先令。财政部称，582亿先令的常规收入缺口，部分被“援助拨款”（appropriations in aid）收入抵消，后者比目标高出178亿先令。

所得税收入的缺口最大：实际收入为2979亿先令，而计划为3233亿先令，少了254亿先令。消费税收入也比目标低163亿先令。在所有主要税种中，只有进口关税没有落后于计划。

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支出和赤字上升

截至9月底，政府支出比计划水平高出1169亿先令。经常性支出比计划高593亿先令，发展支出高347亿先令，向郡政府转移的收入份额高229亿先令。

该财年前三个月的预算赤字连同赠款达到3291亿先令，占国内生产总值的1.6%。这高于计划的1748亿先令，即国内生产总值的0.8%。

国家财政部将收入基础萎缩、公共债务和支出需求增长列为财政风险。该部门估计，国内收入占国内生产总值的比重已从2013/14财年的18.1%降至2026/27财年预计的13.9%。政府预计将通过简化税收立法、审查税收优惠以及增加公共服务带来的非税收入来提高收入。

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