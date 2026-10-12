美国财政部自动将超过6000万名儿童登记入享受税收优惠的特朗普账户投资计划。加上家庭自行开设的账户，账户总数已接近7000万个，《财富》报道。

美国总统唐纳德·特朗普10月7日表示，所有符合资格的未成年人都已被自动纳入该计划。同时，父母或法定监护人必须通过特朗普账户官方应用程序开设账户，才能管理账户、接受亲属和朋友的缴款，并获得政府提供的初始缴款。

谁可以获得初始缴款

所有持有有效社会保障号码的18岁以下儿童均可拥有账户。不过，1000美元的一次性政府缴款仅面向在2025年1月1日至2028年12月31日期间出生、且为美国公民的儿童。要使这笔资金入账，也必须开设账户。

在转为自动登记前，财政部处理了约560万份申请——不到预计有资格参加该计划的7340万名儿童的十分之一。该刊还指出，一些此前提交申请的家庭仍在等待承诺的1000美元。

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缴款与投资

白宫表示，自该计划于7月4日启动以来，账户已收到超过45亿美元。其中，13亿美元为政府初始缴款，超过6亿美元来自家庭和朋友的缴款，26亿美元为慈善捐赠。平均而言，接近7000万个账户中的每个账户约为64美元。

亲属和朋友每年合计最多可转入5000美元，雇主每年最多可缴纳2500美元。政府初始缴款，以及州政府、地方政府和非营利组织的单独转账，不计入这一限额。

大部分资金投资于低成本指数基金。美国财政部7月还表示，将接受以公开交易股票形式提供的大额慈善捐赠。这类缴款必须分配给指定地理区域内至少5000个账户，且这些股票至少五年内不得出售。

账户持有人年满18岁后，该账户实际上会转为传统个人退休账户IRA。取款将按普通收入征税，提前取款可能面临罚款，但将资金用于获准用途的情况除外，包括教育或购买首套住房。

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