Министерство финансов США автоматически зарегистрировало более 60 млн детей в налогово льготной инвестиционной программе Trump Accounts. Вместе со счетами, которые семьи оформили самостоятельно, их число достигло почти 70 млн, сообщает Fortune.

Президент США Дональд Трамп 7 октября заявил, что в программу автоматически внесли всех несовершеннолетних, имеющих на это право. При этом родители или законные опекуны должны оформить счет через официальное приложение Trump Accounts, чтобы управлять им, принимать взносы от родственников и друзей и получить предусмотренный правительством стартовый взнос.

Кому доступен стартовый взнос

Счет положен всем детям младше 18 лет, имеющим действующий номер социального страхования. Однако единовременный государственный взнос в размере 1 тыс. долларов предназначен только для детей — граждан США, родившихся с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года. Для зачисления этих средств счет также необходимо оформить.

До перехода на автоматическую регистрацию Минфин обработал около 5,6 млн заявлений — менее одной десятой от примерно 73,4 млн детей, имеющих право на участие в программе. Издание также отмечает, что некоторые семьи, подавшие заявления ранее, все еще ожидали обещанные 1 тыс. долларов.

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Взносы и инвестиции

С момента запуска программы 4 июля на счета поступило более 4,5 млрд долларов, сообщил Белый дом. Из них 1,3 млрд долларов составили государственные стартовые взносы, более 600 млн долларов — взносы от семей и друзей, а 2,6 млрд долларов — благотворительные пожертвования. В среднем это около 64 долларов на каждый из почти 70 млн счетов.

Родственники и друзья могут совместно переводить до 5 тыс. долларов в год, а работодатели — до 2,5 тыс. долларов ежегодно. Государственный стартовый взнос, а также отдельные переводы от властей штатов, местных властей и некоммерческих организаций в этот лимит не засчитываются.

Большинство средств инвестируют в недорогие индексные фонды. В июле Минфин США также сообщил, что будет принимать крупные благотворительные пожертвования в виде публично торгуемых акций. Такие взносы должны распределяться как минимум между 5 тыс. счетов в определенной географической зоне, а акции нельзя продавать в течение как минимум пяти лет.

После достижения 18 лет счет фактически превращается в традиционный индивидуальный пенсионный счет IRA. Снятие средств облагается налогом как обычный доход, а досрочное снятие может предусматривать штрафы, кроме случаев использования денег на разрешенные цели, в частности образование или первое жилье.

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