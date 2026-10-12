Departament Skarbu USA automatycznie zarejestrował ponad 60 mln dzieci w uprzywilejowanym podatkowo programie inwestycyjnym Trump Accounts. Łącznie z rachunkami założonymi samodzielnie przez rodziny ich liczba sięgnęła niemal 70 mln, informuje Fortune.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył 7 października, że do programu automatycznie wpisano wszystkich uprawnionych nieletnich. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie prawni muszą założyć rachunek za pośrednictwem oficjalnej aplikacji Trump Accounts, aby nim zarządzać, przyjmować wpłaty od krewnych i przyjaciół oraz otrzymać przewidzianą przez rząd wpłatę początkową.

Kto może otrzymać wpłatę początkową

Rachunek przysługuje wszystkim dzieciom poniżej 18. roku życia posiadającym ważny numer ubezpieczenia społecznego. Jednorazowa wpłata rządowa w wysokości 1 tys. dolarów jest jednak przeznaczona wyłącznie dla dzieci będących obywatelami USA, urodzonych od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2028 roku. Aby środki te zostały zaksięgowane, rachunek również musi zostać założony.

Przed przejściem na automatyczną rejestrację Departament Skarbu rozpatrzył około 5,6 mln wniosków — mniej niż jedną dziesiątą szacowanych 73,4 mln dzieci uprawnionych do udziału w programie. Publikacja zaznacza również, że niektóre rodziny, które złożyły wnioski wcześniej, nadal czekały na obiecane 1 tys. dolarów.

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Wpłaty i inwestycje

Od uruchomienia programu 4 lipca na rachunki wpłynęło ponad 4,5 mld dolarów, poinformował Biały Dom. Z tej kwoty 1,3 mld dolarów stanowiły rządowe wpłaty początkowe, ponad 600 mln dolarów — wpłaty od rodzin i przyjaciół, a 2,6 mld dolarów — darowizny charytatywne. Średnio daje to około 64 dolary na każdy z niemal 70 mln rachunków.

Krewni i przyjaciele mogą łącznie przekazywać do 5 tys. dolarów rocznie, a pracodawcy — do 2,5 tys. dolarów rocznie. Rządowa wpłata początkowa, a także odrębne przelewy od władz stanowych, lokalnych oraz organizacji non-profit nie są wliczane do tego limitu.

Większość środków inwestowana jest w tanie fundusze indeksowe. W lipcu Departament Skarbu USA poinformował również, że będzie przyjmować duże darowizny charytatywne w formie akcji notowanych publicznie. Takie wpłaty muszą zostać rozdzielone między co najmniej 5 tys. rachunków na określonym obszarze geograficznym, a akcji nie można sprzedawać przez co najmniej pięć lat.

Po ukończeniu 18 lat rachunek faktycznie przekształca się w tradycyjny indywidualny rachunek emerytalny IRA. Wypłaty są opodatkowane jak zwykły dochód, a wcześniejsze wypłaty mogą wiązać się z karami, z wyjątkiem przypadków przeznaczenia środków na dozwolone cele, w tym edukację lub pierwsze mieszkanie.

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