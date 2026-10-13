В Бангкоке, Таиланд, Международный валютный фонд предупредил о риске резкого и неупорядоченного роста доходности государственных облигаций. В качестве причин давления на рынок МВФ назвал увеличение государственного долга, возобновление инфляции и активные заимствования компаний, связанных с искусственным интеллектом, сообщает CNBC.

Долг и инфляция усиливают риски

В новом Докладе о глобальной финансовой стабильности фонд отметил, что риски на рынке суверенных облигаций ухудшились. Значительный объем долга и необходимость для государств регулярно рефинансировать обязательства делают рынок более уязвимым к фискальным и инфляционным потрясениям.

Доходность гособлигаций в ряде развитых экономик уже поднялась до максимумов за несколько десятилетий. Среди факторов МВФ назвал подорожание энергии из-за конфликта на Ближнем Востоке и ожидания более жесткой денежно-кредитной политики центральных банков в ответ на инфляцию.

По оценке фонда, резкое повышение доходности может иметь серьезные последствия из-за ключевой роли суверенных облигаций в финансовой системе. Оно способно снизить стоимость активов вследствие более высоких ставок дисконтирования, в частности активов, связанных с ИИ, а также уменьшить стоимость государственных бумаг, используемых в качестве залога.

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Конкуренция за капитал и позиции хедж-фондов

МВФ также обратил внимание на стремительный рост долговых заимствований компаний в сфере искусственного интеллекта. Доля гиперскейлеров в мировом выпуске облигаций инвестиционного уровня выросла с менее чем 1% в 2024 году до 10%.

Такие выпуски, значительная часть которых имеет более длительный срок погашения, конкурируют с государственными облигациями за средства инвесторов. В то же время МВФ отметил, что это не обязательно является главной причиной роста доходности.

Отдельным источником уязвимости фонд назвал кредитное плечо хедж-фондов в торговле казначейскими облигациями США. Доля таких фондов на рынке американских гособлигаций выросла примерно до 9% в 2025 году с около 4% в 2022 году. Хотя часть позиций уже была закрыта без заметного давления на рынок репо, сохраняющееся кредитное плечо может вызвать неупорядоченное сворачивание позиций.

МВФ отметил, что показатели ликвидности в США, Европе и Великобритании в настоящее время остаются стабильными, а функционирование рынков — упорядоченным. В то же время фонд призвал управляющих государственным долгом удлинять сроки заимствований из-за рисков рефинансирования.

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