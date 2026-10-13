МВФ попередив про ризик невпорядкованого стрибка прибутковості облігацій — CNBC

У Бангкоку, Таїланд, Міжнародний валютний фонд попередив про ризик різкого та невпорядкованого зростання прибутковості державних облігацій. Причинами тиску на ринок МВФ назвав збільшення державного боргу, відновлення інфляції та активні запозичення компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, повідомляє CNBC.

Борг і інфляція посилюють ризики

У новому Звіті про глобальну фінансову стабільність фонд зазначив, що ризики на ринку суверенних облігацій погіршилися. Значний обсяг боргу та потреба держав регулярно рефінансувати зобов’язання роблять ринок більш вразливим до фіскальних та інфляційних потрясінь.

Прибутковість держоблігацій у низці розвинених економік уже піднялася до максимумів за кілька десятиліть. Серед чинників МВФ назвав подорожчання енергії через конфлікт на Близькому Сході та очікування жорсткішої монетарної політики центральних банків у відповідь на інфляцію.

За оцінкою фонду, різке підвищення прибутковості може мати серйозні наслідки через ключову роль суверенних облігацій у фінансовій системі. Воно здатне знизити вартість активів через вищі ставки дисконтування, зокрема активів, пов’язаних зі ШІ, а також зменшити вартість державних паперів, які використовують як заставу.

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Конкуренція за капітал і позиції хедж-фондів

МВФ також звернув увагу на стрімке зростання боргових запозичень компаній у сфері штучного інтелекту. Частка гіперскейлерів у світовому випуску облігацій інвестиційного рівня зросла з менш ніж 1% у 2024 році до 10%.

Такі випуски, значна частина яких має довший строк погашення, конкурують із державними облігаціями за кошти інвесторів. Водночас МВФ зауважив, що це не обов’язково є головною причиною зростання прибутковості.

Окремим джерелом уразливості фонд назвав кредитне плече хедж-фондів у торгівлі казначейськими облігаціями США. Частка таких фондів на ринку американських держоблігацій зросла приблизно до 9% у 2025 році з близько 4% у 2022-му. Хоча частина позицій уже була закрита без помітного тиску на ринок операцій репо, збережене кредитне плече може спричинити невпорядковане згортання позицій.

МВФ зазначив, що показники ліквідності у США, Європі та Великій Британії наразі залишаються стабільними, а функціонування ринків — впорядкованим. Водночас фонд закликав менеджерів державного боргу подовжувати строки запозичень через ризики рефінансування.

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