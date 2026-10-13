У США дохідність 10-річних державних облігацій 13 жовтня знизилася більш ніж на 4 базисні пункти — до 5,202%. Це відбулося на тлі зниження цін на енергоносії та очікування ключових макроекономічних даних цього тижня, повідомляє CNBC.

Динаміка дохідності

Дохідність 30-річних казначейських облігацій США також втратила понад 4 базисні пункти й становила 5,552%. Водночас дохідність дворічних паперів, яка тісніше пов’язана з короткостроковими рішеннями Федеральної резервної системи щодо ставок, зросла менш ніж на 1 базисний пункт — до 4,80%.

Один базисний пункт дорівнює 0,01 відсоткового пункту. Ціни облігацій і їхня дохідність рухаються у протилежних напрямках. Торги на ринку держоблігацій США відновилися у вівторок після вихідного в понеділок, коли країна відзначала День Колумба.

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Нафта та інфляційні очікування

Падіння дохідності відбулося після помітного здешевлення нафти. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate з поставкою в листопаді втратили понад 1% і торгувалися поблизу 92 доларів за барель. Ф’ючерси на Brent також знизилися більш ніж на 1% — приблизно до 105 доларів за барель.

Інвестори оцінювали перспективу збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок після так званого енергетичного перемир’я між Російською Федерацією — державою-агресором — та Україною, укладеного за посередництва США.

У середу мають оприлюднити дані про інфляцію у США за вересень. За консенсус-прогнозом, річна інфляція становитиме 3,7% проти 3,4% у серпні. Показник споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв очікується на рівні 2,5% у річному вимірі, після 2,4% місяцем раніше. У четвер мають вийти дані про індекс цін виробників і роздрібні продажі за вересень.

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