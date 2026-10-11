В Бразилии торгуемый в США фонд iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) вырос на 14% за пять торговых сессий после первого тура президентских выборов — до 43,54 доллара по состоянию на 9 октября 2026 года. Об этом сообщает The Rio Times.

По данным издания, в первом туре 4 октября Флавио Болсонару получил 47,03% действительных голосов, тогда как президент Лула — 45,16%. Основной индекс фондовой биржи Сан-Паулу Ibovespa 5 октября вырос на 7,7% и закрылся на рекордном уровне 206 912 пунктов. На закрытии торгов 9 октября индекс был на 8,8% выше, чем 2 октября.

Движение акций и курса реала

В Нью-Йорке EWZ 5 октября подорожал на 12,5% — с 38,19 до 42,98 доллара. Американские депозитарные расписки Petrobras за неделю выросли на 16,9%, до 25,30 доллара, тогда как расписки Vale снизились на 1%, до 13,62 доллара.

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Дополнительным фактором для долларовой доходности стало укрепление бразильского реала. По данным The Rio Times, доллар подешевел с 5,21 до 4,99 реала между 2 и 9 октября, или на 4,2%. Издание связывает это с тем, что доходность EWZ в долларах превысила рост номинированного в реалах Ibovespa.

Ожидания перед вторым туром

Управляющие активами, которых цитировало Bloomberg Línea, связали реакцию рынка с ожиданиями более жесткой бюджетной политики и возможностью дальнейшего снижения процентных ставок. В сентябре центральный банк Бразилии снизил базовую ставку Selic на 0,25 процентного пункта — до 13,75%.

Второй тур выборов между Флавио Болсонару и Лулой запланирован на 25 октября 2026 года. Опрос Datafolha от 8 октября давал Болсонару 49%, а Луле — 45%. В пересчете на действительные голоса это составляло 52% против 48%; источник отметил, что при погрешности в два процентных пункта гонка остается близкой.

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