在巴西，于美国交易的iShares MSCI Brazil ETF（EWZ）在总统选举首轮投票后的五个交易日内上涨14%，截至2026年10月9日达到43.54美元。The Rio Times报道。

据该媒体报道，在10月4日的首轮投票中，弗拉维奥·博索纳罗获得47.03%的有效选票，而总统卢拉获得45.16%。圣保罗证券交易所主要指数Ibovespa于10月5日上涨7.7%，收于206,912点的创纪录水平。截至10月9日收盘，该指数较10月2日高出8.8%。

股票走势和雷亚尔汇率

在纽约，EWZ于10月5日上涨12.5%，从38.19美元升至42.98美元。Petrobras美国存托凭证一周内上涨16.9%，至25.30美元，而Vale存托凭证下跌1%，至13.62美元。

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巴西雷亚尔走强是以美元计价回报的另一个因素。据The Rio Times报道，10月2日至9日期间，美元从5.21雷亚尔跌至4.99雷亚尔，跌幅为4.2%。该媒体将此与EWZ以美元计的回报超过以雷亚尔计价的Ibovespa涨幅联系起来。

第二轮投票前的预期

彭博社拉丁美洲版（Bloomberg Línea）引用的资产管理人士将市场反应与对更严格财政政策的预期，以及进一步降息的可能性联系起来。9月，巴西央行将基准Selic利率下调0.25个百分点，至13.75%。

弗拉维奥·博索纳罗和卢拉之间的第二轮选举定于2026年10月25日举行。10月8日的Datafolha民调显示，博索纳罗获得49%的支持率，卢拉获得45%。按有效选票重新计算，这相当于52%对48%；消息来源指出，在两个百分点的误差范围内，选情仍然接近。

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