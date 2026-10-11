Бразильський ETF EWZ зріс на 14% після першого туру виборів — The Rio Times

У Бразилії біржовий фонд iShares MSCI Brazil ETF (EWZ), який торгується у США, за п’ять торгових сесій після першого туру президентських виборів зріс на 14% — до 43,54 долара станом на 9 жовтня 2026 року. Про це повідомляє The Rio Times.

За даними видання, у першому турі 4 жовтня Флавіо Болсонару отримав 47,03% дійсних голосів, тоді як президент Лула — 45,16%. Основний індекс фондової біржі Сан-Паулу Ibovespa 5 жовтня підвищився на 7,7% і закрився на рекордному рівні 206 912 пунктів. На завершення торгів 9 жовтня індекс був на 8,8% вищим, ніж 2 жовтня.

Рух акцій і курсу реала

У Нью-Йорку EWZ 5 жовтня подорожчав на 12,5% — з 38,19 до 42,98 долара. Американські депозитарні розписки Petrobras за тиждень зросли на 16,9%, до 25,30 долара, тоді як розписки Vale знизилися на 1%, до 13,62 долара.

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Додатковим чинником для доларової дохідності стало зміцнення бразильського реала. За даними The Rio Times, долар подешевшав із 5,21 до 4,99 реала між 2 і 9 жовтня, або на 4,2%. Видання пов’язує це з тим, що прибутковість EWZ у доларах перевищила зростання Ibovespa, номінованого в реалах.

Очікування перед другим туром

Керуючі активами, яких цитувало Bloomberg Línea, пов’язали реакцію ринку з очікуваннями жорсткішої бюджетної політики та можливістю подальшого зниження відсоткових ставок. У вересні центральний банк Бразилії знизив базову ставку Selic на 0,25 відсоткового пункту — до 13,75%.

Другий тур виборів між Флавіо Болсонару та Лулою запланований на 25 жовтня 2026 року. Опитування Datafolha від 8 жовтня давало Болсонару 49%, а Лулі — 45%. У перерахунку на дійсні голоси це становило 52% проти 48%; джерело зазначає, що за похибки у два відсоткові пункти перегонів залишаються близькими.

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