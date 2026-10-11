W Brazylii notowany w USA fundusz iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) wzrósł o 14% w ciągu pięciu sesji giełdowych po pierwszej turze wyborów prezydenckich, osiągając 43,54 dolara na 9 października 2026 roku. Informuje o tym The Rio Times.

Według publikacji, w pierwszej turze 4 października Flávio Bolsonaro uzyskał 47,03% ważnych głosów, podczas gdy prezydent Lula otrzymał 45,16%. Ibovespa, główny indeks giełdy w São Paulo, wzrósł 5 października o 7,7% i zamknął się na rekordowym poziomie 206 912 punktów. Na zamknięcie sesji 9 października indeks był o 8,8% wyższy niż 2 października.

Ruch cen akcji i kurs reala

W Nowym Jorku EWZ zyskał 5 października 12,5%, rosnąc z 38,19 do 42,98 dolara. Amerykańskie kwity depozytowe Petrobras wzrosły w ciągu tygodnia o 16,9%, do 25,30 dolara, podczas gdy kwity Vale spadły o 1%, do 13,62 dolara.

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Dodatkowym czynnikiem dla zwrotu wyrażonego w dolarach było umocnienie brazylijskiego reala. Według The Rio Times dolar potaniał z 5,21 do 4,99 reala między 2 a 9 października, czyli o 4,2%. Publikacja wiąże to z tym, że dolarowy zwrot EWZ przewyższył wzrost Ibovespy denominowanej w realach.

Oczekiwania przed drugą turą

Zarządzający aktywami cytowani przez Bloomberg Línea powiązali reakcję rynku z oczekiwaniami na bardziej restrykcyjną politykę fiskalną oraz możliwością dalszych obniżek stóp procentowych. We wrześniu bank centralny Brazylii obniżył podstawową stopę Selic o 0,25 punktu procentowego, do 13,75%.

Druga tura wyborów między Fláviem Bolsonaro a Lulą jest zaplanowana na 25 października 2026 roku. Sondaż Datafolha z 8 października dawał Bolsonaro 49%, a Luli 45%. Po przeliczeniu na ważne głosy oznaczało to 52% do 48%; źródło zaznaczyło, że przy błędzie pomiaru wynoszącym dwa punkty procentowe wyścig pozostaje wyrównany.

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