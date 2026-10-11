Coroczne spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, które odbędą się w tym tygodniu w Bangkoku w Tajlandii, będą przebiegać w cieniu wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi, szoku energetycznego oraz rosnących stóp procentowych. Według Jerusalem Post konflikt, który trwa już ósmy miesiąc, a także wywołane przez niego inflacja i trudności gospodarcze będą kluczowymi tematami rozmów urzędników finansowych z różnych państw.

Spotkania MFW i Banku Światowego odbywają się poza Waszyngtonem po raz pierwszy od trzech lat. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent nie weźmie w nich udziału: według amerykańskiego urzędnika powierzył reprezentowanie kraju dwóm wysokim rangą urzędnikom z powodu spraw wewnętrznych. Oczekuje się także jego nieobecności na spotkaniu G20, któremu w tym roku przewodniczą USA.

Presja na rynki energii

Prezes Banku Światowego Ajay Banga powiedział agencji Reuters, że światowa gospodarka okazała się bardziej odporna, niż oczekiwano po zamknięciu przez Iran Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa około 20% światowych dostaw ropy. Jednocześnie nową presję powodują gwałtowny wzrost cen oleju napędowego, rosnące koszty nawozów oraz prognozowany wpływ super El Niño.

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Państwa G7 uzgodniły uwolnienie z rezerw awaryjnych 100 mln baryłek oleju napędowego i ropy. Prezydent USA Donald Trump ogłosił również porozumienie z Rosją, państwem-agresorem, które przewiduje dodatkowe dostawy oleju napędowego na rynek światowy oraz tymczasowe wyłączenie spod amerykańskich sankcji mających ograniczyć dochody Moskwy z wojny przeciwko Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował tę decyzję.

Dług i ryzyka dla krajów rozwijających się

MFW utrzymuje prognozę globalnego wzrostu gospodarczego na poziomie 3% w 2026 roku i może nieznacznie podnieść szacunek na kolejny rok. Jednocześnie fundusz oczekuje pogorszenia prognoz dla niektórych państw, w tym Ukrainy i krajów Zatoki Perskiej, które ucierpiały w wyniku irańskich uderzeń i ograniczenia eksportu energii.

Osobnym problemem dla uczestników spotkań będzie dług publiczny. Według szacunków MFW do 2030 roku światowy dług publiczny przekroczy 100% światowego PKB. Kraje rozwijające się są szczególnie narażone z powodu wysokich stóp procentowych, odpływu kapitału oraz konieczności refinansowania długów na droższych warunkach. Średnio płatności odsetkowe już przekraczają 10% dochodów publicznych takich krajów.

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