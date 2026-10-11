国际货币基金组织和世界银行的年度会议将于本周在泰国曼谷举行，届时将以美国和以色列对伊朗的战争、能源冲击以及利率上升为背景。据《耶路撒冷邮报》报道，这场已持续第八个月的冲突，以及由此引发的通胀和经济困难，将成为来自不同国家的财政官员会谈的关键议题。

这是三年来IMF和世界银行会议首次在华盛顿以外举行。美国财政部长斯科特·贝森特将不出席：一名美国官员表示，由于国内事务，他已委托两名高级官员代表美国参会。预计他也将缺席G20会议，美国今年担任该机制主席国。

能源市场面临压力

世界银行行长阿贾伊·班加对路透社表示，在伊朗关闭霍尔木兹海峡后，全球经济的韧性强于预期，全球约20%的石油供应经由该海峡运输。与此同时，柴油价格急剧上涨、化肥成本上升以及预计将出现的超强厄尔尼诺效应正在造成新的压力。

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七国集团同意从紧急储备中释放1亿桶柴油和石油。美国总统唐纳德·特朗普还宣布与俄罗斯这一侵略国达成协议，该协议规定向全球市场额外供应柴油，并暂时豁免旨在限制莫斯科从对乌克兰战争中获取收入的美国制裁。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基批评了这一决定。

发展中国家的债务与风险

IMF维持2026年全球经济增长3%的预测，并可能略微上调对下一年的估计。与此同时，该基金预计一些国家的预测将恶化，尤其是乌克兰和波斯湾国家；这些国家遭受了伊朗打击，并面临能源出口减少。

公共债务将成为与会者面临的另一项问题。IMF估计，到2030年，全球公共债务将超过全球GDP的100%。由于高利率、资本外流以及需要以更高成本为债务再融资，发展中国家尤为脆弱。平均而言，这些国家的利息支付已超过政府收入的10%。

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