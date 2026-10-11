Ежегодные встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые состоятся на этой неделе в Бангкоке, Таиланд, пройдут на фоне войны США и Израиля против Ирана, энергетического шока и повышения процентных ставок. По данным Jerusalem Post, конфликт, который продолжается восьмой месяц, а также вызванные им инфляция и экономические трудности станут ключевыми темами переговоров финансовых чиновников из разных стран.

Встречи МВФ и Всемирного банка впервые за три года проводят не в Вашингтоне. Министр финансов США Скотт Бессент не будет в них участвовать: по словам американского чиновника, из-за внутренних дел он поручил представлять страну двум высокопоставленным должностным лицам. Также ожидается его отсутствие на встрече G20, председательство в которой в этом году осуществляют США.

Давление на энергетические рынки

Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил Reuters, что мировая экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось после закрытия Ираном Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. В то же время новое давление создают резкое подорожание дизельного топлива, рост стоимости удобрений и прогнозируемый эффект сверхмощного Эль-Ниньо.

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Страны G7 договорились высвободить из экстренных резервов 100 млн баррелей дизельного топлива и нефти. Президент США Дональд Трамп также объявил о соглашении с Россией, государством-агрессором, которое предусматривает дополнительные поставки дизельного топлива на мировой рынок и временное исключение из санкций США, призванных ограничить доходы Москвы от войны против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал это решение.

Долг и риски для развивающихся стран

МВФ сохраняет прогноз глобального экономического роста на уровне 3% в 2026 году и может несколько повысить оценку на следующий год. В то же время фонд ожидает ухудшения прогнозов для отдельных государств, в частности Украины и стран Персидского залива, которые пострадали от иранских ударов и сокращения экспорта энергоносителей.

Отдельной проблемой для участников встреч станет государственный долг. По оценке МВФ, к 2030 году глобальный государственный долг превысит 100% мирового ВВП. Развивающиеся страны особенно уязвимы из-за высоких ставок, оттока капитала и необходимости рефинансировать долги на более дорогих условиях. В среднем процентные выплаты уже превышают 10% государственных доходов таких стран.

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