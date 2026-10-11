W Stanach Zjednoczonych dyrektor Congressional Budget Office, Phillip Swagel, oświadczył, że samo przyspieszenie wzrostu gospodarczego prawdopodobnie nie wystarczy do stabilizacji długu publicznego. Podczas konferencji Banku Rezerwy Federalnej w Minneapolis ocenił, że przy stopach procentowych w przedziale 4–5% realny PKB musiałby rosnąć o 5–6% rocznie, a nominalny PKB — o 7–8%, podaje Fortune.

Wzrost nie zastąpi decyzji budżetowych

Według Swagela szybszy wzrost PKB zwiększa dochody budżetu federalnego, ale jednocześnie może wpływać na wydatki. Wydatki państwowe również stymulują gospodarkę i podnoszą płace, co może zwiększać wypłaty z systemu zabezpieczenia społecznego. Ponadto silna gospodarka zwykle sprzyja wzrostowi stóp procentowych, a tym samym kosztów obsługi długu.

Swagel zaznaczył, że wzrost gospodarczy pomoże poprawić sytuację budżetową, lecz prawdopodobnie sam w sobie nie ustabilizuje trajektorii fiskalnej USA. Jego zdaniem potrzebne będą również decyzje polityczne dotyczące dochodów i wydatków budżetowych.

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Dług i prognoza CBO

Według danych przytoczonych w materiale amerykański brutto dług publiczny wynosi 40 bln dolarów. Dług znajdujący się w posiadaniu społeczeństwa stanowi równowartość 100% PKB. CBO prognozuje, że relacja długu do PKB wzrośnie do 120% w 2036 roku.

Najnowsze dane wykazały wzrost realnego PKB USA o 2,2% w drugim kwartale, podczas gdy nawet optymistyczne prognozy z Wall Street przewidują wzrost o 2,5% w całym roku. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent wcześniej oświadczył, że kraj będzie mógł przezwyciężyć problem zadłużenia przy wzroście gospodarczym na poziomie 3%. Jednocześnie Penn Wharton Budget Model ocenił, że tempo niezbędne do utrzymania relacji długu do PKB wynosi średnio 3,5–4% w ciągu dekady.

Swagel ostrzegł również, że nagły skok stóp procentowych może pogłębić problemy budżetowe: wyższe stopy zwiększają deficyt i dług, co może ponownie wywierać presję na stopy. Według jego oceny wzrost relacji długu do PKB o jeden punkt procentowy wiąże się ze wzrostem długoterminowych stóp o 0,015 punktu procentowego.

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