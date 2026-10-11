В США директор Бюджетного управления Конгресса Филлип Свагель заявил, что одного лишь ускорения экономического роста вряд ли будет достаточно для стабилизации государственного долга. На конференции Федерального резервного банка Миннеаполиса он оценил, что при процентных ставках в диапазоне 4–5% реальный ВВП должен был бы расти на 5–6% ежегодно, а номинальный — на 7–8%, сообщает Fortune.

Рост не заменит бюджетных решений

По словам Свагеля, более быстрый рост ВВП увеличивает поступления в федеральный бюджет, однако одновременно может влиять и на расходы. Государственные расходы также стимулируют экономику и повышают зарплаты, что может увеличивать выплаты социального обеспечения. Кроме того, сильная экономика обычно способствует росту процентных ставок, а значит — расходов на обслуживание долга.

Свагель отметил, что экономический рост поможет улучшить бюджетную ситуацию, но вряд ли сам по себе стабилизирует фискальную траекторию США. По его мнению, для этого также потребуются политические решения в отношении бюджетных доходов и расходов.

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Долг и прогноз CBO

Согласно приведенным в материале данным, валовой государственный долг США составляет 40 трлн долларов. Долг, находящийся в собственности общественности, равен 100% ВВП. CBO прогнозирует, что соотношение долга к ВВП вырастет до 120% в 2036 году.

Последние данные показали рост реального ВВП США на 2,2% во втором квартале, тогда как даже оптимистичные прогнозы Уолл-стрит предусматривают рост на 2,5% за весь год. Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявлял, что страна сможет преодолеть долговую проблему при экономическом росте на уровне 3%. В то же время Penn Wharton Budget Model оценивала необходимые темпы для удержания соотношения долга к ВВП на уровне 3,5–4% в среднем в течение десятилетия.

Свагель также предостерег, что внезапный скачок процентных ставок может усугубить бюджетные проблемы: более высокие ставки увеличивают дефицит и долг, что может вновь оказывать давление на ставки. По его оценке, увеличение соотношения долга к ВВП на один процентный пункт связано с ростом долгосрочных ставок на 0,015 процентного пункта.

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