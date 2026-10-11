在美国，国会预算办公室主任菲利普·斯瓦格尔表示，仅靠加快经济增长速度可能不足以稳定公共债务。在明尼阿波利斯联邦储备银行的一场会议上，他估计，在利率处于4%至5%区间的情况下，实际GDP每年需要增长5%至6%，名义GDP则需增长7%至8%，《财富》报道。

经济增长无法替代预算决策

斯瓦格尔表示，更快的GDP增长会增加联邦预算收入，但同时也可能影响支出。政府支出也会刺激经济并提高工资，这可能增加社会保障金支出。此外，强劲的经济通常会推动利率上升，从而增加偿债成本。

斯瓦格尔指出，经济增长将有助于改善预算状况，但不太可能仅凭自身稳定美国的财政轨迹。他认为，还需要就预算收入和支出作出政策决定。

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债务与CBO预测

据报道援引的数据，美国政府总债务为40万亿美元。由公众持有的债务相当于GDP的100%。CBO预测，到2036年，债务与GDP之比将升至120%。

最新数据显示，美国实际GDP第二季度增长2.2%，而即使是华尔街的乐观预测也预计全年增长2.5%。美国财政部长斯科特·贝森特此前表示，若经济增长达到3%，美国将能够克服债务问题。与此同时，宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型估计，在十年期间平均维持债务与GDP之比所需的增速为3.5%至4%。

斯瓦格尔还警告称，利率突然飙升可能加剧预算问题：更高的利率会扩大赤字和债务，这可能再次对利率施加压力。根据他的估计，债务与GDP之比每增加一个百分点，长期利率就会提高0.015个百分点。

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