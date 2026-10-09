Почти 20% семей в США имели просрочки по займам — CNBC

В США доля семей, имевших просрочки по займам, к концу 2025 года выросла примерно с 12% в предыдущем опросе до почти 20%. Это самый высокий показатель с 2010 года, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы США, о которых сообщает CNBC.

Рост просрочек

Доля семей, просрочивших платежи как минимум на два месяца, увеличилась до более чем 8% против 5% в 2022 году. В то же время до 8,6% выросла доля домохозяйств, у которых соотношение выплат к доходу превышало 40%. Это самый высокий уровень такого показателя с 2013 года.

Исследование потребительских финансов ФРС охватывает трехлетний период до конца 2025 года. В это время экономика США продолжала расти, при этом инфляция достигала темпов, невиданных с начала 1980-х годов. По выводам ФРС, способность американских семей выполнять долговые обязательства заметно ухудшилась, хотя разрыв в уровне благосостояния несколько сократился.

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Доходы и состояние

Медианный реальный доход американских семей за этот период вырос на 7%, тогда как средний доход снизился на 6%. В ФРС отметили, что домохозяйства в нижних группах по доходам и состоянию зафиксировали умеренный рост медианных и средних доходов, а в верхних группах эти показатели сократились.

С учетом инфляции среднее чистое состояние семей выросло на 7% — до 1,24 млн долларов, тогда как медианный показатель прибавил лишь 2% и достиг 215,9 тыс. долларов. У семей из нижнего квартиля по доходам медианное чистое состояние уменьшилось на 6%, а среднее — на 4%. В то же время в самой высокой доходной группе медианное чистое состояние выросло на 31%.

Наиболее заметный рост доходов зафиксировали среди семей, где основным членам было 75 лет и больше. В группе в возрасте от 35 до 44 лет доходы, напротив, снизились на 25%, что ФРС связала с сокращением доходов от прироста капитала.

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