CNBC：美国近20%的家庭曾出现贷款逾期

到2025年底，美国有贷款逾期的家庭比例从上一次调查中的约12%升至近20%。据美国联邦储备系统的数据，这是自2010年以来的最高水平，CNBC对此进行了报道。

逾期增加

逾期付款至少两个月的家庭比例升至8%以上，而2022年为5%。与此同时，付款额与收入之比超过40%的家庭比例升至8.6%。这是该指标自2013年以来的最高水平。

美联储消费者金融调查涵盖截至2025年底的三年时期。在此期间，美国经济持续增长，同时通胀达到自20世纪80年代初以来未见的水平。美联储认为，美国家庭履行债务义务的能力明显恶化，尽管财富水平差距有所缩小。

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收入与财富

在这一时期，美国家庭的实际收入中位数增长7%，而平均收入下降6%。美联储指出，处于较低收入和财富组别的家庭，其收入中位数和平均收入温和增长，而较高组别的这些指标则有所下降。

经通胀调整后，家庭平均净资产增长7%，达到124万美元，而中位数仅增长2%，达到21.59万美元。收入处于最低四分位数的家庭中，净资产中位数下降6%，平均净资产下降4%。与此同时，最高收入组的净资产中位数增长31%。

收入增幅最明显的是主要成员年龄在75岁及以上的家庭。相比之下，35岁至44岁组的收入下降25%，美联储将此归因于资本利得收入减少。

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