RMF24：波兰4月工资中位数达到7695兹罗提

据RMF24报道的波兰中央统计局（GUS）数据，2026年4月波兰月度税前工资中位数为7695兹罗提。这意味着一半员工的收入低于这一金额，另一半则高于这一金额。工资中位数比平均工资低20.3%，平均工资达到9651.59兹罗提。

工资中位数同比增长6%，较3月增长2.2%。与此同时，平均工资比前一个月低0.5%，但比2025年4月高5.5%。

女性与男性工资的差异

男性工资中位数为7877.52兹罗提，女性为7545.48兹罗提。在收入最高的10%员工中，男性的收入至少为15,820兹罗提，而女性的这一门槛为14,144.02兹罗提。对男性最有利的最大名义差额出现在第九十分位数，为1675.98兹罗提。与此同时，在第二十分位数中，女性比男性多赚263.71兹罗提。

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公司规模和行业的影响

员工人数至少为1000人的公司录得最高工资中位数，为9098.87兹罗提。在雇员不超过9人的实体中，工资中位数为4806兹罗提，与最低工资相对应。最小型公司的平均工资为6324.06兹罗提，最大型公司为11,457.32兹罗提。

电信、编程、咨询和信息服务领域的工资中位数最高，为13,007.75兹罗提。按平均工资计算，金融和保险活动位居首位，为17,202.48兹罗提。

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