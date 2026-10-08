全球股市周四继续下跌，而两种主要原油合约的价格上涨超过1%。对通胀再次加剧的担忧也将政府债券收益率推升至多年高点，Asharq Al-Awsat报道。

亚洲股市下跌

市场下跌发生在华尔街回落之后，科技公司失去了近期的部分涨幅。东京、香港、悉尼、新加坡、首尔、惠灵顿、台北和马尼拉的指数均下跌。与此同时，在投资者结束为期一周的休市后，上海市场小幅上涨。

油价上涨与对中东供应的担忧有关。该媒体报道称，在数据显示德黑兰对霍尔木兹海峡油轮的袭击增加，以及石油官员警告全球储备水平偏低后，市场焦虑加剧。

石油与通胀预期

墨西哥湾的产量减少超过50万桶也影响了石油供应：由于热带风暴“伊萨亚斯”逼近，生产商暂停了作业。有关国际能源署成员国准备动用储备中的额外数量的消息，未能缓解交易员之间的紧张情绪。

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美国联邦储备系统9月会议纪要显示，大多数与会者认为，在年底前再次上调联邦基金利率目标区间的可能性较大。与会者还注意到美国经济重新走强的迹象。

科技行业与货币

投资者正为企业财报季做准备，并特别关注科技公司，因为这些公司的估值较高，且在人工智能领域进行了大量投资。三星股价下跌，尽管该公司预测7月至9月营业利润将同比增长782.5%，至107.4万亿韩元，即803亿美元。这一预测低于分析师平均预期的108.7万亿韩元。

与此同时，由于对法国高额公共债务的担忧影响了债券市场，欧元仍接近自去年6月以来的最低水平。

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