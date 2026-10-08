Globalne rynki akcji kontynuowały spadki w czwartek, podczas gdy ceny dwóch głównych kontraktów na ropę wzrosły o ponad 1%. Obawy przed ponownym wzrostem inflacji również podniosły rentowności obligacji skarbowych do wieloletnich maksimów, informuje Asharq Al-Awsat.

Spadki giełd w Azji

Spadki na rynkach nastąpiły po cofnięciu się Wall Street, gdzie spółki technologiczne straciły część niedawnych zysków. Indeksy w Tokio, Hongkongu, Sydney, Singapurze, Seulu, Wellingtonie, Tajpej i Manili spadły. Jednocześnie rynek w Szanghaju nieznacznie wzrósł po powrocie inwestorów z tygodniowej przerwy.

Wzrost cen ropy powiązano z obawami o dostawy z Bliskiego Wschodu. Publikacja podała, że niepokój na rynku nasilił się po danych wskazujących na wzrost liczby ataków Teheranu na tankowce w Cieśninie Ormuz, a także po ostrzeżeniach przedstawicieli sektora naftowego o niskim poziomie światowych rezerw.

Ropa i oczekiwania inflacyjne

Na podaż ropy wpłynęło również ograniczenie wydobycia w Zatoce Meksykańskiej o ponad 500 tys. baryłek: producenci wstrzymywali działalność z powodu zbliżającej się burzy tropikalnej Isaias. Informacje o gotowości członków Międzynarodowej Agencji Energetycznej do wykorzystania dodatkowych ilości z rezerw nie złagodziły napięcia wśród traderów.

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Protokół z wrześniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej USA wykazał, że większość jego uczestników uznawała za prawdopodobne jeszcze jedno podniesienie docelowego przedziału stopy funduszy federalnych przed końcem roku. Uczestnicy posiedzenia odnotowali również oznaki ponownego umocnienia amerykańskiej gospodarki.

Sektor technologiczny i waluty

Inwestorzy przygotowują się do sezonu publikacji wyników spółek, zwracając szczególną uwagę na firmy technologiczne ze względu na ich wysokie wyceny i znaczne inwestycje w sektor sztucznej inteligencji. Akcje Samsunga spadły, choć firma prognozowała wzrost zysku operacyjnego za lipiec-wrzesień o 782,5% rok do roku, do 107,4 bln wonów, czyli 80,3 mld dolarów. Prognoza okazała się niższa od średniej oceny analityków wynoszącej 108,7 bln wonów.

Euro tymczasem pozostawało w pobliżu najniższych poziomów od czerwca poprzedniego roku z powodu obaw o wysoki dług publiczny Francji, co odbiło się na rynku obligacji.

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