在卢森堡首都卢森堡，多数欧盟财长支持欧盟理事会关于MISP法案一揽子计划的立场，该计划旨在整合并加强对欧盟金融市场的监管。该折中方案 предусматривает扩大欧洲证券和市场管理局（ESMA）对大型市场参与者的监管权限，Politico报道。

欧盟委员会的意见

欧盟委员会批评已达成一致的做法，称其未能赋予ESMA有效监管所需的自主权。负责金融服务和储蓄与投资联盟事务的欧盟委员玛丽亚·路易斯·阿尔布开克强调，该折中方案明显未达到所需的雄心水平。

法国此前曾寻求加强监管机构的行政权力。巴黎反对这样一项规则：九个国家监管机构可以要求对ESMA执行委员会的决定草案进行额外审议。爱尔兰担任欧盟轮值主席国期间修改了措辞，限制了拖延决定的可能性，并保留ESMA在紧急情况下采取行动的权利。与此同时，这一折中方案既未令欧盟委员会满意，也未令欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德满意。

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交易所豁免与ESMA融资

该协议中另一项存在争议的部分，是对未达到规定交易活动和跨境覆盖范围门槛的证券交易所豁免欧盟直接监管。据该媒体称，德国德意志交易所和西班牙Bolsas y Mercados Españoles可能从此类豁免中受益。较小欧盟国家的代表批评这一做法，认为其给予欧盟最大成员国优势。

比利时反对这些豁免，因为位于布鲁塞尔的证券托管机构Euroclear预计将转入欧盟直接监管并缴纳监管费用。德国支持一项条款，即在新规则开始适用两年后审查这些豁免，但任何修改都需要新的立法。

该折中方案还规定，欧盟预算将承担ESMA未由行业收费覆盖的60%成本，国家监管机构承担其余40%。欧洲议会必须就自身立场达成一致，之后可能开始就最终文本进行谈判。

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