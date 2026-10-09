У Люксембурзі, столиці Люксембургу, більшість міністрів фінансів ЄС підтримали позицію Ради ЄС щодо пакета законопроєктів MISP, спрямованого на інтеграцію та посилення нагляду за фінансовими ринками блоку. Компроміс передбачає розширення повноважень Європейського органу з цінних паперів і ринків (ESMA) щодо нагляду за великими учасниками ринку, повідомляє Politico.

Зауваження Єврокомісії

Єврокомісія розкритикувала погоджений підхід, заявивши, що він не забезпечує ESMA необхідної автономії для ефективного нагляду. Єврокомісарка з фінансових послуг та Союзу заощаджень та інвестицій Марія Луїш Албукерке наголосила, що компроміс суттєво поступається необхідному рівню амбіцій.

Франція напередодні домагалася посилення виконавчих повноважень регулятора. Париж заперечував проти правила, за яким дев’ять національних наглядових органів могли б вимагати додаткового розгляду проєктів рішень виконавчої ради ESMA. Ірландське головування в ЄС змінило формулювання, обмеживши можливості затримувати рішення та зберігши для ESMA право діяти в екстрених ситуаціях. Водночас компроміс не задовольнив ані Єврокомісію, ані президентку Європейського центрального банку Крістін Лагард.

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Винятки для бірж і фінансування ESMA

Окремою суперечливою частиною домовленості стали винятки з прямого нагляду ЄС для фондових бірж, які не досягають визначених порогів торгової активності та транскордонного охоплення. За даними видання, від таких винятків могли б виграти німецька Deutsche Börse та іспанська Bolsas y Mercados Españoles. Представники менших країн ЄС критикували цей підхід, вважаючи, що він надає перевагу найбільшим державам блоку.

Бельгія виступила проти винятків, оскільки брюссельський депозитарій цінних паперів Euroclear, як очікується, перейде під прямий нагляд ЄС і сплачуватиме наглядові збори. Німеччина підтримала положення про перегляд винятків через два роки після початку застосування нових правил, однак для будь-яких змін знадобиться нове законодавство.

Компроміс також передбачає, що бюджет ЄС покриватиме 60% витрат ESMA, не забезпечених галузевими зборами, а національні наглядові органи — решту 40%. Європейський парламент має погодити власну позицію, після чого можуть розпочатися переговори щодо остаточного тексту.

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