W Luksemburgu, stolicy Luksemburga, większość ministrów finansów UE poparła stanowisko Rady UE w sprawie pakietu projektów ustaw MISP, mającego na celu integrację i wzmocnienie nadzoru nad rynkami finansowymi bloku. Kompromis przewiduje rozszerzenie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w zakresie nadzoru nad dużymi uczestnikami rynku, informuje Politico.

Zastrzeżenia Komisji Europejskiej

Komisja Europejska skrytykowała uzgodnione podejście, twierdząc, że nie zapewnia ono ESMA autonomii niezbędnej do skutecznego nadzoru. Europejska komisarz ds. usług finansowych oraz Unii Oszczędności i Inwestycji Maria Luís Albuquerque podkreśliła, że kompromis znacząco odbiega od wymaganego poziomu ambicji.

Francja przed spotkaniem zabiegała o wzmocnienie uprawnień wykonawczych regulatora. Paryż sprzeciwiał się zasadzie, zgodnie z którą dziewięć krajowych organów nadzorczych mogłoby żądać dodatkowego rozpatrzenia projektów decyzji zarządu wykonawczego ESMA. Irlandzka prezydencja w UE zmieniła brzmienie przepisów, ograniczając możliwości opóźniania decyzji i zachowując prawo ESMA do działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Jednocześnie kompromis nie zadowolił ani Komisji Europejskiej, ani prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde.

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Wyjątki dla giełd i finansowanie ESMA

Osobną sporną częścią porozumienia były wyjątki od bezpośredniego nadzoru UE dla giełd papierów wartościowych, które nie osiągają określonych progów aktywności handlowej i zasięgu transgranicznego. Według publikacji z takich wyjątków mogłyby skorzystać niemiecka Deutsche Börse i hiszpańska Bolsas y Mercados Españoles. Przedstawiciele mniejszych państw UE krytykowali to podejście, uznając, że daje ono przewagę największym państwom bloku.

Belgia sprzeciwiła się wyjątkom, ponieważ brukselski depozyt papierów wartościowych Euroclear ma, jak się oczekuje, przejść pod bezpośredni nadzór UE i uiszczać opłaty nadzorcze. Niemcy poparły zapis o przeglądzie wyjątków po dwóch latach od rozpoczęcia stosowania nowych zasad, jednak wszelkie zmiany wymagałyby nowego ustawodawstwa.

Kompromis przewiduje również, że budżet UE pokryje 60% kosztów ESMA niepokrywanych z opłat branżowych, a krajowe organy nadzorcze — pozostałe 40%. Parlament Europejski musi uzgodnić własne stanowisko, po czym mogą rozpocząć się negocjacje w sprawie ostatecznego tekstu.

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