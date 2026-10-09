В Люксембурге, столице Люксембурга, большинство министров финансов ЕС поддержали позицию Совета ЕС по пакету законопроектов MISP, направленному на интеграцию и усиление надзора за финансовыми рынками блока. Компромисс предусматривает расширение полномочий Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA) по надзору за крупными участниками рынка, сообщает Politico.

Замечания Еврокомиссии

Еврокомиссия раскритиковала согласованный подход, заявив, что он не обеспечивает ESMA необходимой автономии для эффективного надзора. Еврокомиссар по финансовым услугам и Союзу сбережений и инвестиций Мария Луиш Албукерке подчеркнула, что компромисс существенно уступает необходимому уровню амбиций.

Франция накануне добивалась усиления исполнительных полномочий регулятора. Париж возражал против правила, по которому девять национальных надзорных органов могли бы требовать дополнительного рассмотрения проектов решений исполнительного совета ESMA. Ирландское председательство в ЕС изменило формулировку, ограничив возможности задерживать решения и сохранив за ESMA право действовать в чрезвычайных ситуациях. В то же время компромисс не удовлетворил ни Еврокомиссию, ни президента Европейского центрального банка Кристин Лагард.

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Исключения для бирж и финансирование ESMA

Отдельной спорной частью договоренности стали исключения из прямого надзора ЕС для фондовых бирж, которые не достигают установленных порогов торговой активности и трансграничного охвата. По данным издания, от таких исключений могли бы выиграть немецкая Deutsche Börse и испанская Bolsas y Mercados Españoles. Представители меньших стран ЕС критиковали этот подход, считая, что он предоставляет преимущество крупнейшим государствам блока.

Бельгия выступила против исключений, поскольку брюссельский депозитарий ценных бумаг Euroclear, как ожидается, перейдет под прямой надзор ЕС и будет уплачивать надзорные сборы. Германия поддержала положение о пересмотре исключений через два года после начала применения новых правил, однако для любых изменений потребуется новое законодательство.

Компромисс также предусматривает, что бюджет ЕС будет покрывать 60% расходов ESMA, не обеспеченных отраслевыми сборами, а национальные надзорные органы — остальные 40%. Европейский парламент должен согласовать собственную позицию, после чего могут начаться переговоры по окончательному тексту.

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