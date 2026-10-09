Prawie 20% rodzin w USA miało zaległości w spłacie pożyczek — CNBC

W USA udział rodzin, które miały zaległości w spłacie pożyczek, wzrósł z około 12% w poprzednim badaniu do niemal 20% pod koniec 2025 roku. To najwyższy wskaźnik od 2010 roku, wynika z danych Systemu Rezerwy Federalnej USA, o których informuje CNBC.

Wzrost zaległości

Udział rodzin, które zalegały z płatnościami co najmniej dwa miesiące, wzrósł do ponad 8% wobec 5% w 2022 roku. Jednocześnie do 8,6% zwiększył się udział gospodarstw domowych, w których stosunek płatności do dochodu przekraczał 40%. To najwyższy poziom tego wskaźnika od 2013 roku.

Badanie finansów konsumentów Fed obejmuje trzyletni okres do końca 2025 roku. W tym czasie gospodarka USA nadal rosła, a inflacja osiągała tempo niewidziane od początku lat 80. XX wieku. Według wniosków Fed zdolność amerykańskich rodzin do wywiązywania się ze zobowiązań dłużnych wyraźnie się pogorszyła, choć różnica w poziomie zamożności nieco się zmniejszyła.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dochody i majątek

Mediana realnych dochodów amerykańskich rodzin wzrosła w tym okresie o 7%, podczas gdy średni dochód spadł o 6%. Fed wskazał, że gospodarstwa domowe z niższych grup dochodowych i majątkowych odnotowały umiarkowany wzrost mediany i średnich dochodów, natomiast w wyższych grupach wskaźniki te spadły.

Po uwzględnieniu inflacji średni majątek netto rodzin wzrósł o 7%, do 1,24 mln dolarów, podczas gdy mediana zwiększyła się jedynie o 2%, do 215,9 tys. dolarów. W rodzinach z najniższego kwartylu dochodowego mediana majątku netto spadła o 6%, a średni majątek netto o 4%. Jednocześnie w najwyższej grupie dochodowej mediana majątku netto wzrosła o 31%.

Najbardziej zauważalny wzrost dochodów odnotowano wśród rodzin, których główni członkowie mieli 75 lat lub więcej. W grupie w wieku od 35 do 44 lat dochody natomiast spadły o 25%, co Fed powiązał ze zmniejszeniem dochodów z przyrostu kapitału.

Czytaj nas na