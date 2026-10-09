Łączny dług marżowy w Stanach Zjednoczonych osiągnął w czerwcu rekordowy poziom około 1,5 bln dolarów. Dane obejmują zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych, podaje CNBC, powołując się na Financial Industry Regulatory Authority. Handel marżowy polega na pożyczaniu środków od brokera na zakup papierów wartościowych pod zastaw posiadanych aktywów.

Wzrost zadłużenia jest widoczny także na platformie Robinhood: jej portfel marżowy osiągnął w drugim kwartale rekordowe 21,6 mld dolarów. To o 127% więcej niż rok wcześniej i o 332% więcej niż 5 mld dolarów w drugim kwartale 2024 roku. Aby korzystać z marży na platformie, klient musi posiadać portfel o wartości co najmniej 2 tys. dolarów.

Ryzyko dźwigni finansowej

Sam Huszczo, dyrektor inwestycyjny SGH Wealth Management, uważa, że długotrwały wzrost rynku i ustanawianie nowych rekordów wpływają na psychologię inwestorów. Jednocześnie zaznaczył, że wzrost długu marżowego i popularność ryzykownych aktywów, w tym lewarowanych ETF-ów, czynią system finansowy bardziej podatnym na zagrożenia.

Według Fundstrat Global Advisors od 1960 roku w pięciu z sześciu przypadków, gdy miesięczny dług marżowy rósł o ponad 45% rok do roku, rynek akcji później spadał. W czerwcu tempo wzrostu długu marżowego wyniosło 49% rok do roku, chociaż indeks S&P 500 zyskał od początku 2026 roku ponad 13%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ekonomistka Fundstrat Hardika Singh podkreśliła, że dług marżowy nie musi powodować spadku S&P 500, lecz przy znaczącej dźwigni może pogłębiać już istniejący spadek. Jak zaznaczyła, inwestorzy mogą być zmuszeni do zamykania pozycji podczas spadku notowań, co zwiększa zmienność.

Zakład na Teslę

Jednym z takich inwestorów jest 29-letni konsultant inżynieryjny z Houston, Hai Luu. Zaczął korzystać z pożyczek marżowych, aby inwestować w Teslę w 2021 roku, a około rok później jego dług przekroczył 100 tys. dolarów. W czerwcu Luu zrealizował pięć opcji kupna Tesli o wartości 165 tys. dolarów i kupił 500 akcji po 330 dolarów, po czym jego zadłużenie, z uwzględnieniem środków na rachunku, przekroczyło 156 tys. dolarów.

Gdy akcje Tesli gwałtownie potaniały w 2022 roku, inwestor obawiał się wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego — żądania brokera, by wpłacić dodatkowe środki lub sprzedać aktywa. Jak powiedział, refinansował dom, w którym mieszka z matką w Houston, i przeznaczył dodatkowe 30 tys. dolarów na zmniejszenie długu marżowego. Luu przyznaje, że jego strategia jest ryzykowna, i nie radzi innym jej powtarzać.

Czytaj nas na