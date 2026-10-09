Маржинальный долг в США достиг рекордных $1,5 трлн — CNBC

Совокупный маржинальный долг в США в июне достиг рекордных примерно $1,5 трлн. Данные охватывают как институциональных, так и розничных инвесторов, сообщает CNBC со ссылкой на Financial Industry Regulatory Authority. Маржинальная торговля предполагает заём средств у брокера для покупки ценных бумаг под залог имеющихся активов.

Рост заимствований заметен и на платформе Robinhood: её маржинальный портфель во втором квартале достиг рекордных $21,6 млрд. Это на 127% больше, чем годом ранее, и на 332% превышает показатель $5 млрд во втором квартале 2024 года. Для использования маржи на платформе клиент должен иметь портфель стоимостью не менее $2 тыс.

Риски кредитного плеча

Главный инвестиционный директор SGH Wealth Management Сэм Гущо считает, что продолжительный рост рынка и обновление рекордов влияют на психологию инвесторов. В то же время он отметил, что увеличение маржинального долга и популярность рискованных активов, в частности ETF с кредитным плечом, делают финансовую систему более уязвимой.

По данным Fundstrat Global Advisors, с 1960 года в пяти из шести случаев, когда месячный маржинальный долг рос более чем на 45% в годовом выражении, фондовый рынок впоследствии снижался. В июне темп роста маржинального долга составил 49% в годовом выражении, хотя индекс S&P 500 с начала 2026 года прибавил более 13%.

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Экономист Fundstrat Хардика Сингх подчеркнула, что маржинальный долг не обязательно вызывает падение S&P 500, однако при значительном объёме кредитного плеча он может усилить уже имеющийся спад. По её словам, инвесторы могут быть вынуждены закрывать позиции при снижении котировок, что повышает волатильность.

Ставка на Tesla

Одним из таких инвесторов является 29-летний инженерный консультант из Хьюстона Хай Луу. Он начал использовать маржинальные займы для инвестиций в Tesla в 2021 году, а примерно через год его долг превысил $100 тыс. В июне Луу исполнил пять колл-опционов Tesla на $165 тыс. и купил 500 акций по $330, после чего его заимствования с учётом средств на счёте превысили $156 тыс.

Когда акции Tesla резко подешевели в 2022 году, инвестор опасался маржин-колла — требования брокера внести дополнительные средства или продать активы. По его словам, он рефинансировал дом, в котором живёт с матерью в Хьюстоне, и направил дополнительные $30 тыс. на сокращение маржинального долга. Луу признаёт рискованность собственной стратегии и не советует другим повторять её.

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