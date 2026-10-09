Официальный курс доллара в Украине впервые превысил 45 грн. По прогнозам банков и инвестиционных компаний, к концу года американская валюта может стоить 45,5–46,6 грн. Среди факторов давления на гривну Forbes называет блокаду портов и остановку металлургического производства.

Среди основных причин ухудшения торгового баланса и увеличения спроса на валюту аналитики называют блокировку Россией морских портов и фактическую остановку украинской металлургии. Опрошенные эксперты ожидают, что до конца года гривна будет и дальше постепенно ослабевать.

В начале недели украинский валютный рынок отметился двумя важными изменениями: официальный курс доллара впервые в истории превысил 45 грн, тогда как курс евро опустился до самого низкого уровня за полгода.

Для стабилизации валютного рынка Национальный банк Украины вынужден увеличивать объемы интервенций. В сентябре регулятор продал из резервов рекордные $5,5 млрд. Всего за девять месяцев 2026 года объем валютных интервенций достиг $38,5 млрд против $26 млрд за аналогичный период прошлого года.

Из-за блокировки портов Украина лишилась значительной части возможностей экспортировать металлопродукцию и другие товары. В результате сократились валютные поступления от экспортеров, а значит, уменьшилось и предложение валюты на внутреннем рынке.

Кроме того, экспортную выручку снижает остановка металлургических предприятий. Эта отрасль традиционно обеспечивала значительную часть валютных поступлений в страну, поэтому прекращение её работы усугубляет торговый дефицит.

В то же время спрос на иностранную валюту растет из-за увеличения импорта. Значительная часть международного финансирования направляется на внутренние оборонные заказы, однако украинские производители вынуждены закупать за рубежом компоненты для изготовления оружия и боеприпасов.

Несмотря на эти факторы, аналитики не прогнозируют резкого обвала гривны. Значительные объемы внешней финансовой помощи должны позволить НБУ поддерживать международные резервы и сдерживать курсовые колебания даже при значительном торговом дефиците.

В «Райффайзен Банке» ожидают, что в конце года курс доллара составит 46,6 грн/$, в ICU прогнозируют 45,8 грн/$, а в Concorde Capital — 45,5 грн/$.

Таким образом, одним из главных рисков для гривны до конца года остается сокращение валютных поступлений из-за блокировки морских портов и кризиса в металлургической отрасли.

Чем дольше будут продолжаться ограничения морского экспорта и простои крупных промышленных предприятий, тем сильнее будет давление на валютный рынок и резервы Национального банка Украины.

Источник: Forbes Ukraine

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты. В то же время в розничных торговых сетях ценники существенно различаются в зависимости от вида продукции, региона и наличия специальных акционных предложений.

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