Маржинальний борг у США сягнув рекордних $1,5 трлн — CNBC

У США сукупний маржинальний борг у червні сягнув рекордних близько $1,5 трлн. Дані охоплюють як інституційних, так і роздрібних інвесторів, повідомляє CNBC з посиланням на Financial Industry Regulatory Authority. Маржинальна торгівля передбачає позику коштів у брокера для купівлі цінних паперів під заставу наявних активів.

Зростання запозичень помітне й на платформі Robinhood: її маржинальний портфель у другому кварталі досяг рекордних $21,6 млрд. Це на 127% більше, ніж роком раніше, та на 332% перевищує показник $5 млрд у другому кварталі 2024 року. Для використання маржі на платформі клієнт повинен мати портфель щонайменше на $2 тис.

Ризики кредитного плеча

Головний інвестиційний директор SGH Wealth Management Сем Гущо вважає, що тривале зростання ринку та оновлення рекордів впливають на психологію інвесторів. Водночас він зазначив, що збільшення маржинального боргу й популярність ризикованих активів, зокрема ETF із кредитним плечем, роблять фінансову систему вразливішою.

За даними Fundstrat Global Advisors, від 1960 року в п’яти з шести випадків, коли місячний маржинальний борг зростав більш ніж на 45% у річному вимірі, фондовий ринок надалі знижувався. У червні темп зростання маржинального боргу становив 49% у річному вимірі, хоча індекс S&P 500 від початку 2026 року додав понад 13%.

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Економічна стратегиня Fundstrat Хардіка Сінґх наголосила, що маржинальний борг не обов’язково спричиняє падіння S&P 500, однак за значного обсягу кредитного плеча може посилювати вже наявний спад. За її словами, інвестори можуть бути змушені закривати позиції під час зниження котирувань, що підвищує волатильність.

Ставка на Tesla

Одним із таких інвесторів є 29-річний інженерний консультант із Х’юстона Хай Луу. Він почав використовувати маржинальні позики для інвестицій в Tesla у 2021 році, а приблизно через рік його борг перевищив $100 тис. У червні Луу виконав п’ять кол-опціонів Tesla на $165 тис. і придбав 500 акцій по $330, після чого його запозичення, з урахуванням коштів на рахунку, перевищили $156 тис.

Коли акції Tesla різко подешевшали у 2022 році, інвестор побоювався маржин-колу — вимоги брокера внести додаткові кошти або продати активи. За його словами, він рефінансував будинок, у якому мешкає з матір’ю в Х’юстоні, та спрямував додаткові $30 тис. на скорочення маржинального боргу. Луу визнає ризикованість власної стратегії й не радить іншим повторювати її.

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