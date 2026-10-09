美国保证金债务达到创纪录的1.5万亿美元——CNBC

美国保证金债务总额6月达到约1.5万亿美元的创纪录水平。CNBC报道称，援引金融业监管局的数据，这些数据涵盖机构投资者和散户投资者。保证金交易是指以现有资产作为抵押，向经纪商借款购买证券。

Robinhood平台上的借款增长也很明显：其保证金投资组合在第二季度达到创纪录的216亿美元。这比一年前增长127%，也比2024年第二季度的50亿美元高出332%。客户要在该平台使用保证金，必须拥有至少价值2000美元的投资组合。

杠杆风险

SGH Wealth Management首席投资官萨姆·古什乔认为，市场长期上涨并屡创新高会影响投资者心理。同时，他指出，保证金债务增加以及高风险资产的流行，尤其是杠杆ETF，使金融体系更加脆弱。

Fundstrat Global Advisors的数据显示，自1960年以来，在月度保证金债务同比增长超过45%的六次情况中，有五次股市随后下跌。6月，保证金债务同比增速为49%，尽管标普500指数自2026年初以来已上涨超过13%。

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Fundstrat经济学家哈迪卡·辛格强调，保证金债务不一定会导致标普500指数下跌，但在杠杆规模较大时，可能加剧已经存在的跌势。她表示，投资者可能在报价下跌时被迫平仓，从而提高波动性。

押注特斯拉

其中一名投资者是来自休斯敦的29岁工程顾问海·卢。他于2021年开始使用保证金贷款投资特斯拉，约一年后其债务超过10万美元。6月，卢行使了价值16.5万美元的五份特斯拉看涨期权，并以每股330美元的价格买入500股，随后其借款额连同账户中的资金计算在内超过15.6万美元。

2022年特斯拉股价大幅下跌时，这名投资者担心遭遇保证金追缴——即经纪商要求追加资金或出售资产。他表示，自己为与母亲在休斯敦居住的房屋办理了再融资，并将额外的3万美元用于减少保证金债务。卢承认自己的策略存在风险，并不建议其他人效仿。

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