Fitch изменило прогноз рейтинга Нигерии на позитивный — Premium Times Nigeria
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Нигерии со стабильного на позитивный. Сами рейтинги агентство подтвердило на уровне B, сообщает Premium Times Nigeria.
В Fitch объяснили пересмотр прогноза дальнейшим реформированием экономической политики и большей уверенностью в том, что темпы реформ не будут нарушены в преддверии всеобщих выборов в стране. Агентство отметило, что монетарные и валютные реформы способствовали более гибкому курсу найры, замедлению инфляции и более быстрому, чем ожидалось, наращиванию валютных резервов.
Рост валютных резервов
По оценке Fitch, внешние позиции Нигерии улучшились: валовые валютные резервы выросли с 32 млрд долларов в середине апреля 2024 года до 54,9 млрд долларов по состоянию на 9 сентября 2026 года. Среди факторов агентство назвало большую формализацию валютных операций, значительный приток портфельных инвестиций, а также рост экспортных поступлений и переводов.
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Fitch ожидает, что к концу 2026 года резервы будут покрывать 6,3 месяца текущих внешних платежей. Агентство прогнозирует, что этот показатель останется выше среднего уровня стран-аналогов в 2027–2028 годах, хотя крупные чистые ошибки и пропуски в статистике, по его мнению, сохраняют неопределенность.
Факторы рейтинга и ограничения
Агентство также ожидает, что курс найры к концу года в целом будет оставаться вблизи текущего уровня, несмотря на вероятность более низких цен на нефть в 2027–2028 годах. Fitch считает, что продолжение реформ усиливает механизм передачи денежно-кредитной политики и должно поддержать дальнейшее замедление инфляции, которая, по прогнозу агентства, все еще будет существенно выше, чем в странах-аналогах.
К сильным сторонам Нигерии Fitch отнесло масштаб ее экономики, относительно развитый и ликвидный внутренний рынок долга, значительные запасы нефти и газа, а также усиление макроэкономической политики. В то же время агентство назвало ограничениями слабые показатели управления, зависимость от углеводородов, устойчивую инфляцию, проблемы безопасности и структурно низкие государственные доходы.