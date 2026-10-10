Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Нигерии со стабильного на позитивный. Сами рейтинги агентство подтвердило на уровне B, сообщает Premium Times Nigeria.

В Fitch объяснили пересмотр прогноза дальнейшим реформированием экономической политики и большей уверенностью в том, что темпы реформ не будут нарушены в преддверии всеобщих выборов в стране. Агентство отметило, что монетарные и валютные реформы способствовали более гибкому курсу найры, замедлению инфляции и более быстрому, чем ожидалось, наращиванию валютных резервов.

Рост валютных резервов

По оценке Fitch, внешние позиции Нигерии улучшились: валовые валютные резервы выросли с 32 млрд долларов в середине апреля 2024 года до 54,9 млрд долларов по состоянию на 9 сентября 2026 года. Среди факторов агентство назвало большую формализацию валютных операций, значительный приток портфельных инвестиций, а также рост экспортных поступлений и переводов.

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Fitch ожидает, что к концу 2026 года резервы будут покрывать 6,3 месяца текущих внешних платежей. Агентство прогнозирует, что этот показатель останется выше среднего уровня стран-аналогов в 2027–2028 годах, хотя крупные чистые ошибки и пропуски в статистике, по его мнению, сохраняют неопределенность.

Факторы рейтинга и ограничения

Агентство также ожидает, что курс найры к концу года в целом будет оставаться вблизи текущего уровня, несмотря на вероятность более низких цен на нефть в 2027–2028 годах. Fitch считает, что продолжение реформ усиливает механизм передачи денежно-кредитной политики и должно поддержать дальнейшее замедление инфляции, которая, по прогнозу агентства, все еще будет существенно выше, чем в странах-аналогах.

К сильным сторонам Нигерии Fitch отнесло масштаб ее экономики, относительно развитый и ликвидный внутренний рынок долга, значительные запасы нефти и газа, а также усиление макроэкономической политики. В то же время агентство назвало ограничениями слабые показатели управления, зависимость от углеводородов, устойчивую инфляцию, проблемы безопасности и структурно низкие государственные доходы.

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