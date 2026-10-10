国际评级机构惠誉评级将尼日利亚长期发行人违约评级的展望从稳定调整为正面。该机构确认评级为B，Premium Times Nigeria报道。

惠誉解释称，调整展望是由于经济政策进一步改革，以及对改革步伐不会在该国大选前受到干扰的信心增强。该机构指出，货币和汇率改革推动奈拉汇率更加灵活、通胀放缓，以及外汇储备以快于预期的速度增长。

外汇储备增长

惠誉评估认为，尼日利亚的外部状况有所改善：外汇储备总额从2024年4月中旬的320亿美元增长至截至2026年9月9日的549亿美元。该机构列举的因素包括外汇交易更趋正规化、大量证券投资流入，以及出口收入和汇款增加。

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惠誉预计，到2026年底，储备将能够覆盖6.3个月的经常性对外支付。该机构预测，2027年至2028年，这一指标将保持在同类国家平均水平之上，不过其认为，统计数据中大量的净误差与遗漏仍带来不确定性。

评级因素与限制

该机构还预计，到今年年底，奈拉汇率总体将维持在接近当前的水平，尽管2027年至2028年油价可能走低。惠誉认为，持续改革正在加强货币政策传导机制，并应支持通胀进一步放缓；根据该机构的预测，通胀仍将显著高于同类国家。

惠誉将尼日利亚经济规模、相对发达且流动性良好的国内债务市场、可观的石油和天然气储量以及宏观经济政策的加强列为该国的优势。同时，该机构指出，治理指标较弱、依赖碳氢化合物、持续通胀、安全问题以及政府收入结构性偏低是制约因素。

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