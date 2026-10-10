Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings zmieniła perspektywę długoterminowych ratingów niewypłacalności emitenta Nigerii ze stabilnej na pozytywną. Same ratingi agencja potwierdziła na poziomie B, informuje Premium Times Nigeria.

Fitch wyjaśnił, że zmiana perspektywy wynika z dalszych reform polityki gospodarczej i większej pewności, że tempo reform nie zostanie zakłócone przed wyborami powszechnymi w kraju. Agencja zaznaczyła, że reformy monetarne i walutowe przyczyniły się do bardziej elastycznego kursu nairy, spowolnienia inflacji oraz szybszego, niż oczekiwano, wzrostu rezerw walutowych.

Wzrost rezerw walutowych

Według oceny Fitch pozycja zewnętrzna Nigerii poprawiła się: rezerwy walutowe brutto wzrosły z 32 mld dolarów w połowie kwietnia 2024 roku do 54,9 mld dolarów według stanu na 9 września 2026 roku. Wśród czynników agencja wymieniła większą formalizację transakcji walutowych, znaczny napływ inwestycji portfelowych, a także wzrost wpływów z eksportu i przekazów pieniężnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Fitch oczekuje, że do końca 2026 roku rezerwy będą pokrywać 6,3 miesiąca bieżących płatności zewnętrznych. Agencja prognozuje, że wskaźnik ten pozostanie powyżej średniego poziomu krajów porównywalnych w latach 2027–2028, choć duże błędy netto i braki w statystykach, jej zdaniem, utrzymują niepewność.

Czynniki ratingowe i ograniczenia

Agencja oczekuje również, że kurs nairy do końca roku będzie zasadniczo utrzymywał się w pobliżu obecnego poziomu, mimo prawdopodobieństwa niższych cen ropy w latach 2027–2028. Fitch uważa, że kontynuacja reform wzmacnia mechanizm transmisji polityki monetarnej i powinna wspierać dalsze spowolnienie inflacji, która według prognozy agencji nadal będzie istotnie wyższa niż w krajach porównywalnych.

Do mocnych stron Nigerii Fitch zaliczył skalę jej gospodarki, względnie rozwinięty i płynny krajowy rynek długu, znaczne zasoby ropy i gazu oraz wzmocnienie polityki makroekonomicznej. Jednocześnie agencja wskazała jako ograniczenia słabe wskaźniki rządzenia, zależność od węglowodorów, utrzymującą się inflację, problemy bezpieczeństwa oraz strukturalnie niskie dochody państwa.

Czytaj nas na