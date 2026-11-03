Nowe dane z Wielkiej Brytanii oraz niewielkie badania pilotażowe w klinikach w innych krajach rodzą pytania dotyczące ryzyka i korzyści technologii zastępowania mitochondriów (MRT). Te metody reprodukcyjne, czasem nazywane trójrodzicielskim in vitro, mają zmniejszać ryzyko dziedziczenia przez dzieci rzadkich chorób mitochondrialnych, które czasami mogą być śmiertelne.

Jak działa MRT

MRT łączy geny matki i ojca z DNA w mitochondriach komórki jajowej dawczyni bez mutacji. W ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii poinformowano o narodzinach ośmiorga zdrowych dzieci matek z mutacjami w mitochondriach związanymi z chorobami.

Na pierwszy rzut oka wyniki te wskazywały, że procedura może zmniejszyć ryzyko przekazywania dzieciom takich chorób. Jednocześnie, jak informuje STAT News, część naukowców i specjalistów ds. etyki ponownie analizuje ryzyko i korzyści związane z tą technologią, a także to, czy zapobieganie chorobom mitochondrialnym jest jej najlepszym pierwszym zastosowaniem.

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Regulacje i bezpieczeństwo

Australia stała się drugim krajem, który wprost zalegalizował tę specjalistyczną procedurę, a jej regulatorzy i badacze przygotowują się do rozpoczęcia krajowego eksperymentu z MRT. W Stanach Zjednoczonych stosowanie tej technologii jest zakazane.

Profesor genomiki klinicznej Uniwersytetu w Maastricht Bert Smeets, który bada choroby mitochondrialne, zauważył, że społeczeństwo może uważać MRT za całkowicie bezpieczną procedurę o niskim ryzyku. Według niego takie wyobrażenie nie odpowiada rzeczywistości.

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