Нові дані з Великої Британії викликали питання щодо ризиків MRT — STAT News

Нові дані з Великої Британії та невеликі пілотні дослідження у клініках інших країн викликають питання щодо ризиків і переваг технологій мітохондріального заміщення (MRT). Ці репродуктивні методики, які іноді називають трибатьківським ЕКЗ, мають зменшувати ризик успадкування дітьми рідкісних мітохондріальних захворювань, що іноді можуть бути смертельними.

Як працюють MRT

MRT поєднують гени матері й батька з ДНК у мітохондріях донорської яйцеклітини без мутацій. Минулого року у Великій Британії повідомили про народження восьми здорових дітей у матерів із пов’язаними з хворобами мутаціями в мітохондріях.

Ці результати на перший погляд вказували, що процедура може знизити ризик передавання дітям таких хвороб. Водночас, як повідомляє STAT News, частина науковців і фахівців з етики переосмислює ризики та переваги технології, а також те, чи є запобігання мітохондріальним хворобам її найкращим першим застосуванням.

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Регулювання та безпека

Австралія стала другою країною, що прямо легалізувала цю спеціалізовану процедуру, і її регулятори та дослідники готуються розпочати національний експеримент із MRT. У США застосування технології заборонене.

Професор клінічної геноміки Маастрихтського університету Берт Сметс, який досліджує мітохондріальні хвороби, зазначив, що суспільство може вважати MRT цілком безпечною процедурою з низьким ризиком. За його словами, таке уявлення не відповідає дійсності.

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