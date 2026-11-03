Новые данные из Великобритании и небольшие пилотные исследования в клиниках других стран вызывают вопросы о рисках и преимуществах технологий митохондриального замещения (MRT). Эти репродуктивные методики, которые иногда называют трехродительским ЭКО, должны снижать риск наследования детьми редких митохондриальных заболеваний, которые иногда могут быть смертельными.

Как работает MRT

MRT объединяет гены матери и отца с ДНК в митохондриях донорской яйцеклетки без мутаций. В прошлом году в Великобритании сообщили о рождении восьми здоровых детей у матерей с мутациями в митохондриях, связанными с заболеваниями.

На первый взгляд эти результаты указывали, что процедура может снизить риск передачи детям таких заболеваний. В то же время, как сообщает STAT News, часть ученых и специалистов по этике переосмысливает риски и преимущества технологии, а также то, является ли предотвращение митохондриальных заболеваний ее наилучшим первым применением.

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Регулирование и безопасность

Австралия стала второй страной, прямо легализовавшей эту специализированную процедуру, и ее регуляторы и исследователи готовятся начать национальный эксперимент с MRT. В США применение технологии запрещено.

Профессор клинической геномики Маастрихтского университета Берт Сметс, изучающий митохондриальные заболевания, отметил, что общество может считать MRT полностью безопасной процедурой с низким риском. По его словам, такое представление не соответствует действительности.

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