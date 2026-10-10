Pracownicy biura dyrektora amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) pod koniec września polecili biuru budżetowemu agencji zarezerwować 1,6 mln dolarów na wstrzymane badanie szczepienia noworodków przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w Gwinei Bissau. Ars Technica informuje o tym, powołując się na Rolling Stone. Środki planowano pozyskać z finansowania programów CDC dotyczących globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego.

Badanie zakłada udział 14 tys. noworodków: połowa z nich miała otrzymać dawkę szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B przy urodzeniu, a druga połowa — nie. Jego celem jest sprawdzenie twierdzeń o możliwej szkodliwości takiego szczepienia, choć dawka podawana przy urodzeniu jest stosowana na świecie od dziesięcioleci i, według publikacji, jest bezpieczna oraz skuteczna.

Badanie wstrzymano w styczniu

Władze Gwinei Bissau wstrzymały badanie w styczniu po międzynarodowej krytyce jego projektu. Minister zdrowia kraju, Kvinin Nantote, oświadczył wówczas, że nie było wystarczającej koordynacji, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie projektu, a oceny etyczna i techniczna nadal trwały.

W Gwinei Bissau występuje wysoki poziom rozpowszechnienia wirusowego zapalenia wątroby typu B. Niemowlęta, które nie zostaną zaszczepione bezpośrednio po urodzeniu, mogą zachorować na przewlekłą infekcję mogącą prowadzić do marskości wątroby, raka wątroby i przedwczesnej śmierci. Władze kraju planują rozpocząć powszechne stosowanie dawki przy urodzeniu w 2028 roku, jednak obecnie nie mają niezbędnych zasobów ani infrastruktury.

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Krytyka etyki badania

Badanie ma przeprowadzić grupa z Uniwersytetu Południowej Danii, kierowana przez Christine Stabell Benn i Petera Aaby’ego. Twierdzili oni, że badanie nie jest nieetyczne, ponieważ noworodki w kraju nie otrzymują jeszcze tego szczepienia rutynowo. Jednocześnie zewnętrzni eksperci powoływali się na Deklarację Helsińską, która wymaga zapewnienia uczestnikom badań najlepszej udowodnionej interwencji medycznej.

W lutym Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że powstrzymywanie się od szczepienia w ramach takiego badania jest nieetyczne. WHO podkreśliła, że ograniczone zasoby nie mogą być podstawą do nieudzielania uczestnikom badań sprawdzonej opieki medycznej.

Po zmianie projektu badania planowane jest pytanie matek o to, czy mają wirusowe zapalenie wątroby typu B, oraz badanie niewielkiej części z nich pod kątem infekcji. Badanie nadal jednak nie może się rozpocząć bez ostatecznej zgody władz Gwinei Bissau. Według Ars Technica duńskie władze badają zarzuty fałszowania danych i naruszeń naukowych związanych z wcześniejszymi badaniami szczepionek prowadzonymi przez Stabell Benn i Aaby’ego.

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