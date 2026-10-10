Працівники офісу директора Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) наприкінці вересня доручили бюджетному офісу відомства зарезервувати 1,6 млн доларів на призупинене випробування вакцинації новонароджених від гепатиту B у Гвінеї-Бісау. Про це з посиланням на Rolling Stone повідомляє Ars Technica. Кошти планували взяти з фінансування програм CDC із глобальної безпеки здоров’я.

Випробування передбачає участь 14 тисяч новонароджених: половина з них мала б отримати дозу вакцини від гепатиту B при народженні, а інша половина — ні. Його мета — перевірити заяви про можливу шкоду від такого щеплення, хоча доза вакцини при народженні десятиліттями застосовується у світі та, за даними видання, є безпечною й ефективною.

Дослідження призупинили в січні

Влада Гвінеї-Бісау призупинила дослідження у січні після міжнародної критики його дизайну. Міністр охорони здоров’я країни Квіньїн Нантоте тоді заявив, що для остаточного рішення щодо проєкту не було достатньої координації, а етична та технічна оцінки ще тривали.

У Гвінеї-Бісау високий рівень поширення гепатиту B. Немовлята, яких не вакцинують відразу після народження, можуть заразитися хронічною інфекцією, що здатна призвести до цирозу, раку печінки та передчасної смерті. Влада країни планує розпочати загальне застосування дози вакцини при народженні у 2028 році, однак зараз не має для цього необхідних ресурсів та інфраструктури.

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Критика етичності випробування

Дослідження має проводити група Університету Південної Данії, яку очолюють Крістіне Стабелл Бенн і Петер Аабі. Вони стверджували, що випробування не є неетичним, оскільки в країні новонароджені поки не отримують таке щеплення регулярно. Водночас зовнішні експерти посилалися на Гельсінську декларацію, яка вимагає надавати учасникам досліджень найкраще доведене медичне втручання.

У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що утримання від вакцинації в межах такого дослідження є неетичним. ВООЗ наголосила, що обмежені ресурси не можуть бути підставою для ненадання доведеної медичної допомоги учасникам дослідження.

Після перегляду дизайну дослідження планують опитувати матерів про наявність у них гепатиту B і тестувати на інфекцію невелику частину з них. Однак випробування досі не може початися без остаточного державного дозволу Гвінеї-Бісау. За даними Ars Technica, данська влада розслідує звинувачення у фальсифікації та наукових порушеннях, пов’язані з попередніми дослідженнями вакцин Стабелл Бенн та Аабі.

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