IMSS призначив аудит смертей немовлят у Гвадалахарі — Mexico News Daily

Мексиканський інститут соціального страхування (IMSS) призначив незалежний клінічний аудит після смертей новонароджених у відділенні інтенсивної терапії Національного медичного центру Заходу в Гвадалахарі, штат Халіско. Від березня там померли щонайменше восьмеро немовлят, водночас кількість випадків може сягати 18.

Як повідомляє Mexico News Daily, генеральний директор IMSS Зое Робледо заявив, що перевірка не має на меті звинуватити медичний персонал. Її пріоритетом він назвав встановлення істини, підтримку родин і недопущення подібних випадків у майбутньому.

Інфекції та перевірка випадків

Щонайменше вісім смертей у Гвадалахарі пов’язують із внутрішньолікарняними інфекціями за участю бактерії Klebsiella pneumoniae та грибка Candida albicans. Робледо зазначив, що прямий зв’язок виявлених інфекцій зі смертями ще належить встановити.

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Аудит проводить комітет неонатологів, інфекціоністів та епідеміологів. Вони аналізуватимуть кожен випадок окремо, щоб з’ясувати обставини смертей. Результати спершу повідомлять родинам, а якщо будуть виявлені помилки чи відповідальність, IMSS вживе заходів незалежно від рівня, на якому їх встановлять.

Розслідування у Халіско та Дуранго

Клінічна перевірка відбувається окремо від скарг, які родичі деяких немовлят подали до Генеральної прокуратури Мексики. Судово-медичні дослідження, зокрема розтини, тривають для встановлення юридичної відповідальності.

У місті Дуранго в лікарні загальної зони №1 минулого місяця у відділенні інтенсивної терапії померли п’ятеро новонароджених. Органи охорони здоров’я підтвердили, що четверо з них, які померли між 15 і 19 вересня, мали позитивні тести на Klebsiella pneumoniae. Після протестів родин IMSS звільнив свого делегата в штаті Дуранго, а неонатальне відділення тимчасово закрили. У Гвадалахарі тимчасово усунули з посад директора лікарні та керівника неонатального відділення.

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