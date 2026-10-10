Meksykański Instytut Ubezpieczeń Społecznych (IMSS) zarządził niezależny audyt kliniczny po zgonach noworodków na oddziale intensywnej terapii Zachodniego Narodowego Centrum Medycznego w Guadalajarze, w stanie Jalisco. Od marca zmarło tam co najmniej osiem niemowląt, a liczba przypadków może sięgnąć 18.

Jak informuje Mexico News Daily, dyrektor generalny IMSS Zoé Robledo oświadczył, że kontrola nie ma na celu obwiniania personelu medycznego. Za jej priorytet uznał ustalenie prawdy, wsparcie rodzin i niedopuszczenie do podobnych przypadków w przyszłości.

Zakażenia i kontrola przypadków

Co najmniej osiem zgonów w Guadalajarze wiąże się z zakażeniami szpitalnymi z udziałem bakterii Klebsiella pneumoniae i grzyba Candida albicans. Robledo zaznaczył, że bezpośredni związek wykrytych zakażeń ze zgonami pozostaje jeszcze do ustalenia.

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Audyt prowadzi komitet neonatologów, specjalistów chorób zakaźnych i epidemiologów. Będą oni analizować każdy przypadek osobno, aby wyjaśnić okoliczności zgonów. Wyniki zostaną najpierw przekazane rodzinom, a jeśli zostaną wykryte błędy lub odpowiedzialność, IMSS podejmie działania niezależnie od poziomu, na którym zostaną one ustalone.

Dochodzenia w Jalisco i Durango

Kontrola kliniczna odbywa się niezależnie od skarg, które krewni niektórych niemowląt złożyli do Prokuratury Generalnej Meksyku. Trwają badania sądowo-medyczne, w tym sekcje zwłok, mające ustalić odpowiedzialność prawną.

W mieście Durango w ubiegłym miesiącu na oddziale intensywnej terapii Szpitala Generalnej Strefy nr 1 zmarło pięcioro noworodków. Organy ochrony zdrowia potwierdziły, że czworo z nich, które zmarły między 15 a 19 września, miało pozytywne wyniki testów na Klebsiella pneumoniae. Po protestach rodzin IMSS odwołał swojego delegata w stanie Durango, a oddział neonatologiczny został tymczasowo zamknięty. W Guadalajarze tymczasowo odsunięto od stanowisk dyrektora szpitala i kierownika oddziału neonatologicznego.

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