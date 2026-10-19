Niewielkie badanie kliniczne w Indiach wykazało, że hydrodyssekcja z użyciem soli fizjologicznej może dłużej łagodzić objawy zespołu cieśni nadgarstka niż iniekcja steroidu bez tego zabiegu. Jak informuje ScienceAlert, ulga po podaniu soli fizjologicznej utrzymywała się przez sześć miesięcy, podczas gdy początkowy efekt iniekcji steroidowych do tego czasu w dużej mierze zanikał.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu uczestniczyło 39 dorosłych, u których objawy utrzymywały się ponad trzy miesiące mimo leczenia farmakologicznego lub stosowania szyn na nadgarstek. Ponieważ część uczestników miała zespół w obu rękach, badacze ocenili łącznie 63 nadgarstki.

Każdy nadgarstek losowo przydzielono do jednej z trzech grup: hydrodyssekcji wyłącznie solą fizjologiczną, iniekcji steroidu bez rozdzielania tkanek albo hydrodyssekcji z dodatkiem steroidu do soli fizjologicznej. Wszystkie procedury wykonywano pod kontrolą USG. Do iniekcji ze steroidem dodawano również środek znieczulający miejscowo.

Co pokazały wyniki

Podczas hydrodyssekcji lekarz wprowadza cienką igłę obok nerwu i wstrzykuje sterylny roztwór soli, aby oddzielić nerw od tkanek ograniczających jego ruchomość. Założeniem zabiegu jest zmniejszenie nacisku na nerw. Z kolei iniekcje steroidowe mają zmniejszać stan zapalny i obrzęk.

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Wszystkie trzy podejścia przyniosły początkową ulgę w bólu, drętwieniu i trudnościach w używaniu ręki. Jednak w grupie otrzymującej steroid bez hydrodyssekcji ból później powracał, podczas gdy w grupie z solą fizjologiczną efekt się utrzymywał. Dodanie steroidu do hydrodyssekcji nie wykazało wyraźnej dodatkowej korzyści.

Badania USG odnotowały również większe zmniejszenie obrzęku nerwu w obu grupach hydrodyssekcji niż w grupie otrzymującej iniekcje steroidowe bez rozdzielania tkanek. Jednocześnie badanie nie obejmowało grupy z iniekcją placebo, dlatego nie można osobno ocenić wpływu oczekiwań pacjentów.

Procedura trwała około 15 minut i nie wymagała hospitalizacji. Nie odnotowano poważnych powikłań: u niektórych uczestników wystąpiły krótkotrwały ból i obrzęk, a jedna osoba odczuwała mrowienie podczas wprowadzania igły, bez późniejszych następstw neurologicznych. Autorzy zaznaczają, że do potwierdzenia wyników potrzebne są większe badania z dłuższą obserwacją. Pracę opublikowano w czasopiśmie Radiology.

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