Papież Leon nie będzie potrzebował terapii po operacji — The Independent

Lekarze papieża Leona w Watykanie poinformowali, że pontyf nie będzie potrzebował dodatkowej terapii po operacji z powodu raka płuca. Badanie histologiczne potwierdziło gruczolakoraka płuca, jednak choroba pozostała zlokalizowana.

Wyniki badań

Jak informuje The Independent, odpowiednie oświadczenie opublikowano w Watykanie. Główny chirurg pontyfa Stefano Margaritora oraz jego osobisty lekarz Luigi Carbone zaznaczyli, że dalsza ocena onkologiczna potwierdziła brak potrzeby innego leczenia.

13 października 71-letniemu papieżowi Leonowi usunięto dolny płat prawego płuca. W materiale wskazano, że gruczolakorak płuca jest najczęstszą formą raka płuca.

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Powrót do audiencji

Osiem dni po operacji pontyf wrócił na plac Świętego Piotra. Stał w tylnej części otwartego papamobile, witał pielgrzymów i zatrzymywał się, by z nimi porozmawiać.

Audiencja generalna 21 października była pierwszą audiencją Leona od 7 października i odbyła się w zwykłym formacie. Pontyf podziękował obecnym za wsparcie i modlitwy, nie wspominając bezpośrednio o swoim stanie zdrowia. Po homilii wygłoszonej po włosku krótko pozdrowił obecnych w siedmiu językach zamiast w dziewięciu.

Planowana podróż

Na 6–17 listopada papież Leon ma zaplanowaną podróż do Urugwaju, Argentyny i Peru. Nadal nie wiadomo, czy wizyta odbędzie się zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

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